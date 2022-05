Caldo infernale in Pakistan: raggiunti +51°C!

MeteoWeb

L’estate è alle porte ma l’emisfero settentrionale non deve aspettare fino al 21 giugno per l’arrivo del caldo. Negli ultimi due mesi, il Pakistan e l’India stanno facendo i conti con un caldo estremo, che ha infranto numerosi record. E anche ieri, sabato 14 maggio, le temperature hanno raggiunto livelli folli in Pakistan. La città di Jacobabad, infatti, ha registrato l’incredibile valore di +51°C: è il valore più alto registrato finora nel 2022 sul nostro pianeta (oltre i +50,7°C registrati in Australia). Anche altre città pakistane hanno superato soglia +50°C: Shaheed Benazirabad e Nawabshah hanno toccato i +50,5°C mentre Moenjo Daro ha raggiunto i +50°C.

Secondo il Dipartimento meteorologico pakistano (PMD), le temperature sono molto al di sopra delle temperature medie tipiche di maggio. A Jacobabad, ad esempio, la temperatura media più alta di maggio è di +43,8°C, mentre la media di Shaheed Benazirabad e Mohenjodaro è rispettivamente di +44,6°C e +44°C.

Oltre alle temperature di +50°C, Karachi ha registrato una delle sue giornate più calde a maggio in quasi un decennio. Secondo il PMD, ieri la città ha raggiunto i +42,8°C. L’ultima volta che ha fatto così caldo a maggio era stato nel 2018, quando le temperature erano salite fino a +46°C.

Negli ultimi 60 giorni, in tutta la regione le temperature sono state in media di 6°C sopra la norma, rendendo questa primavera particolarmente torrida. Infatti, anche l’India ieri ha registrato temperature eccezionali, a sfiorare i +50°C. Banda ha registrato +49°C, mentre Churu, Nowgaon, Bikaner e Khajuraho ha registrato +48°C.