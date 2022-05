Caldo senza precedenti in Toscana, picchi di +38°C: stravolti i record di Maggio | DATI

MeteoWeb

Ieri, 27 maggio 2022, nel pomeriggio in Toscana la temperatura è schizzata su valori elevatissimi, superando i picchi più consueti dei mesi estivi. La colonnina di mercurio ha superato abbondantemente i +35°C in tutte le province della Regione, con punte diffusamente superiori ai +36°C e vicine ai +38°C nel fiorentino. Si tratta di valori da record mensile: soltanto il 25 maggio 2009 erano stati raggiunti valori analoghi nella storia climatologica del mese di maggio in Toscana.

Ecco le temperature massime più elevate raggiunte ieri pomeriggio in Toscana:

+37,7°C a Limite sull’Arno (Firenze)

a Limite sull’Arno (Firenze) +37,1°C a Montenero d’Orcia (Grosseto)

a Montenero d’Orcia (Grosseto) +37,1°C a Santomato (Pistoia)

a Santomato (Pistoia) +37,0°C a Firenze

a Firenze +36,9°C a Caserana di Quarrata (Pistoia)

a Caserana di Quarrata (Pistoia) +36,8°C a Bibbona (Livorno)

a Bibbona (Livorno) +36,8°C a San Casciano di Cascina (Pisa)

a San Casciano di Cascina (Pisa) +36,7°C a Fucecchio (Firenze)

a Fucecchio (Firenze) +36,7°C a Castelmartini di Larciano (Pistoia)

a Castelmartini di Larciano (Pistoia) +36,6°C a Montecarlo (Lucca)

a Montecarlo (Lucca) +36,4°C a Rispescia (Grosseto)

a Rispescia (Grosseto) +36,2°C a Donoratico (Livorno)

Oggi fa ancora caldo (abbiamo valori diffusamente sui +32°C) e le temperature aumenteranno ancora nel pomeriggio, ma nelle zone interne della Regione avremo anche temporali pomeridiani e domani le temperature crolleranno di oltre 10°C.