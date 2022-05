Weekend di caldo estivo in Sicilia: Mondello invasa dai bagnanti | FOTO

MeteoWeb

Questo sabato di metà maggio ha finalmente portato la primavera in molte regioni, arrivando persino a temperature estive in Sicilia. A Palermo, dove alle 15:00 di oggi si registrano +24°C, le spiagge di Mondello sono state prese d’assalto dai bagnanti, con migliaia di palermitani e tanti turisti. Le attività che si stanno svolgendo oggi nella rinomata spiaggia palermitana sono quelle tipiche dell’estate piena, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto: bambini che giocano a palla, ragazzi in comitiva a prendere la tintarella e famiglie sotto gli ombrelloni. Il Covid e i vari lockdown sembrano essere un lontano e terribile ricordo. Molti hanno anche deciso di fare il primo bagno della stagione, o allenarsi con le tavole da surf o con la barca a vela.