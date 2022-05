Cancro al seno nei maschi: l’infertilità può essere uno dei primi sintomi

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista ad accesso libero Breast Cancer Research, il rischio di cancro al seno invasivo negli uomini può essere associato all’infertilità auto-riferita nel partner maschile. Gli autori hanno intervistato 1.998 maschi in Inghilterra e Galles a cui è stato diagnosticato un cancro al seno, con 112 (5,6%) che hanno autodichiarato anche infertilità e 383 (19,2%) non hanno figli.

Il cancro al seno nei maschi è meno comune che nelle femmine e la sua relazione con l’infertilità è stata studiata solo in piccoli studi fino ad oggi. Solo uno studio di dimensioni limitate ha suggerito una possibile associazione tra cancro al seno e possibilità di avere figli.

Michael Jones e colleghi hanno intervistato 1.998 maschi (sotto gli 80 anni) a cui è stato diagnosticato un cancro al seno tra il 2005 e il 2017 e vivevano in Inghilterra e Galles. Sono stati confrontati con 1.597 maschi come gruppo di controllo, che non erano consanguinei. 80 maschi hanno riportato infertilità (5,0%) nel gruppo di controllo. Il rischio di tumori al seno invasivi (cellule cancerose che si diffondono oltre il punto in cui si sono formate per la prima volta) era significativamente associato all’infertilità maschile sulla base di 47 individui con cancro al seno (2,6%) rispetto a 22 controlli senza cancro ma con infertilità auto-riferita (1,4% ). Gli autori non hanno trovato associazioni significative tra il rischio di cancro al seno e l’infertilità del partner o quando la fonte dell’infertilità non era nota.

In ulteriori indagini, gli autori hanno osservato che un numero maggiore di maschi con cancro al seno (383 maschi) ha riferito di non avere figli rispetto ai controlli (174 maschi). Tuttavia, gli autori avvertono che non avere figli non riflette pienamente l’infertilità maschile poiché si può scegliere di non avere figli per una serie di ragioni culturali e sociali.

Il rischio associato di cancro al seno con infertilità o senza bambini non era significativo sulla base di 160 individui con tumori del cancro al seno in situ (cellule cancerose che non si diffondono oltre il punto in cui si sono formate per la prima volta) rispetto ai 1.597 controlli.

Michael Jones, coautore, ha dichiarato: “I nostri dati rivelano che potrebbe esserci un’associazione tra infertilità maschile e cancro al seno invasivo negli uomini“.

Gli autori hanno così condotto ulteriori analisi di sensibilità per controllare il consumo di alcol, il fumo, la storia familiare di cancro al seno e malattie del fegato, in caso di potenziale confusione, ma non hanno trovato prove evidenti che questi fattori influissero sui risultati. Gli autori non hanno controllato l’obesità, ma hanno escluso i dati in alcune delle analisi di 11 maschi con sindrome di Klinefelter, nove con un precedente cancro, 29 maschi gravemente obesi e 169 con malattie ai testicoli. Tre individui nati femmine non sono stati inclusi in nessuna delle analisi.

Gli autori avvertono che la fertilità auto-riferita ha il potenziale per un’errata classificazione, poiché la fertilità è un processo complesso che può includere fattori sia dei membri maschili che femminili di una coppia. Potrebbe ad esempio capitare – considerano i ricercatori – che gli uomini non possano denunciare figli al di fuori del matrimonio o di cui potrebbero non essere a conoscenza, oppure potrebbero essere rimasti senza figli per scelta. Gli autori propongono che la convalida dell’infertilità con le cartelle cliniche, sebbene non praticabile in questa indagine, possa ridurre il bias nelle indagini future. Jones ha aggiunto: “Le cause del cancro al seno negli uomini sono in gran parte sconosciute, in parte perché è raro e in parte perché gli studi precedenti esistenti sono piccoli. Le prove presentate nel nostro studio suggeriscono che l’associazione tra infertilità e cancro al seno dovrebbe essere confermata con ulteriori ricerche e sono necessarie indagini future sui potenziali fattori sottostanti, come gli squilibri ormonali“.