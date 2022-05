Il migliore amico di una lontra: un eroico cane malato di cancro e il salvataggio dal fiume

MeteoWeb

I cani non sono solo i migliori amici dell’uomo. Un Goldendoodle di nome Gus è diventato il migliore amico di una piccola lontra la scorsa Pasqua. Gus, sei anni, che ha perso una gamba a causa di un cancro, non ha avuto alcuna remora nel lanciarsi a nuoto su tre gambe per salvare un cucciolo di lontra dal gelido fiume St. Croix in Minnesota. “Tutta la nostra famiglia è stata qui la domenica di Pasqua per la cena, e abbiamo portato fuori i cani. Gus è andato dritto al fiume“, ha detto Ella Hammerstrand, nipote del proprietario di Gus. Gus ha dovuto affrontare condizioni meteorologiche difficili sul fiume, ma il cane eroe era in missione per aiutare un altro animale bisognoso e non si è fermato di fronte a nulla.

“L’acqua del fiume era un po’ impetuosa“, ha detto Hammerstrand. “Lo osservavamo da vicino: lui nuotava con vigore e alla fine è tornato su per la riva con una piccola lontra in bocca e l’ha lasciata cadere ai nostri piedi“. Una volta che la lontra è stata portata fuori dall’acqua gelata, Ella e sua sorella Lucy Hammerstrand l’hanno portata a casa per poi affidarla alle cure degli esperti. Secondo Ella, l’animale si sta riprendendo. “Sta andando bene. Ci hanno detto che è stata trasportata in una struttura dove si prendono cura di lei. Le prime 36 ore è stata necessaria un’incubatrice solo per assicurarsi che non avesse la polmonite. Assicurati che non c’era acqua nei suoi polmoni e stata tenuta al caldo“.

Prima del salvataggio di Pasqua, Gus era già considerato un eroe. “Prima di questo, ha trovato un cane del vicinato in una buca e non se ne sarebbe andato prima che qualcuno fosse arrivato ad aiutarli“, ha detto Hammerstrand. Il Goldendoodle è ancora sottoposto a chemioterapia, ma Lucy Hammerstrand dice che Gus non ha subito contraccolpi dalla cura. “Per quanto ci riguarda, è tornato com’era, visto che può correre e nuotare“, ha detto entusiasta la ragazza.