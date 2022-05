Costi del carburante insostenibili: compagnie aeree nigeriane bloccano i voli

MeteoWeb

Le compagnie aeree nigeriane hanno notificato ieri al governo federale e al pubblico il piano per la chiusura a tempo indeterminato di tutti i servizi di linea a partire da lunedì 9 maggio a causa dei costo insostenibili del carburante per aerei. In Nigeria il prezzo del Jet A1, il carburante utilizzato per gli aerei di linea, che negli ultimi 12 mesi è schizzato da 190 a 700 Naire al litro: “Nessuna compagnia aerea al mondo può assorbire questo tipo di shock improvviso da un aumento così astronomico in un breve periodo. Mentre si dice che il carburante per l’aviazione in tutto il mondo costi circa il 40% dei costi operativi di una compagnia aerea a livello globale, l’attuale aumento ha ridotto i costi operativi della Nigeria a circa il 95%“, si legge su The Guardian.

Le compagnie aeree, sotto l’egida di Airline Operators of Nigeria (AON), in una nota di ieri, hanno deplorato le conseguenze della chiusura “inevitabile” sui viaggiatori che hanno già prenotato per viaggiare. Allo stesso modo, i sindacati dei lavoratori dell’aviazione hanno anche notificato al governo uno sciopero di avvertimento di due giorni in segno di protesta contro le condizioni di servizio irrisolte e le preoccupazioni in sospeso sul benessere, a partire da lunedì 9 maggio.

Il presidente dell’AON, Abdulmunaf Yunusa, nella nota approvata da altri nove capi delle compagnie aeree, ha osservato che il precedente intervento del governo nella crisi del carburante per aerei non era riuscito a prevenire l’imminente fallimento. Yunusa ha osservato che nessuna compagnia aerea potrebbe sopravvivere con l’aumento astronomico del carburante per l’aviazione e l’alto costo delle operazioni, eppure continua a offrire tariffe aeree sovvenzionate al pubblico in viaggio.