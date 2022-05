Carburanti, arrivano nuovi rialzi

MeteoWeb

Arrivano nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati di benzina e gasolio, secondo Staffetta Quotidiana. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa sono invece stabili per la benzina e in lieve calo per il gasolio. Balzo delle quotazioni internazionali, il secondo consecutivo per la verde e il terzo per il diesel. Brent in aumento a 114 dollari.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di 2 cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro sia sulla benzina che sul gasolio. Per Tamoil +1 cent/litro sulla verde.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,891 euro/litro (invariato, compagnie 1,894, pompe bianche 1,883), diesel a 1,820 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,825, pompe bianche 1,809). Benzina servito a 2,022 euro/litro (invariato, compagnie 2,064, pompe bianche 1,940), diesel a 1,957 euro/litro (-2, compagnie 2,003, pompe bianche 1,869). Gpl servito a 0,833 euro/litro (-1, compagnie 0,840, pompe bianche 0,824), metano servito a 1,862 euro/kg (+1, compagnie 1,934, pompe bianche 1,808), Gnl 2,094 euro/kg (+11, compagnie 2,104 euro/kg, pompe bianche 2,086 euro/kg).