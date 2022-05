Caro carburanti: nuovi record nel Regno Unito e negli USA

MeteoWeb

I prezzi della benzina e del diesel hanno raggiunto nuovi record durante il weekend nel Regno Unito, causando ancora più problemi economici agli automobilisti britannici. Il prezzo medio del diesel nel Paese ha raggiunto l’incredibile cifra di 182,71 pence (2,31 dollari) al litro sabato 28 maggio, spingendo per la prima volta in assoluto il costo del rifornimento di un’auto di famiglia sopra le 100 sterline, secondo l’associazione automobilistica RAC. Domenica 29 maggio, la benzina senza piombo è salita a 172,73 pence.

“Con i prezzi del greggio costantemente superiori a 115 dollari al barile la scorsa settimana, il peggio purtroppo deve ancora arrivare giusto in tempo per le festività del Giubileo, in particolare perché la benzina ora è più costosa del diesel sul mercato all’ingrosso”, ha affermato Simon Williams, portavoce di RAC.

Anche gli automobilisti statunitensi hanno dovuto fare i conti con l’aumento dei costi delle pompe. Il prezzo medio della benzina ha raggiunto un nuovo livello record, polverizzando quello di ieri. Oggi, lunedì 30 maggio, infatti, il prezzo medio della benzina al dettaglio a livello nazionale negli USA ha battuto il record di ieri salendo di altri 9 centesimi, raggiungendo i 4,619 dollari per gallone.