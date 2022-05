Carburanti: taglio delle accise prorogato all’8 luglio

MeteoWeb

Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri che ha esaminato il decreto per la riduzione delle accise sui carburanti. Tornerà a riunirsi nel pomeriggio per l’esame del decreto aiuti per imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione appena conclusa, ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti all’8 luglio. Il decreto legge prolungherebbe la riduzione di 25 centesimi/litro sulle accise per benzina e gasolio (con un effetto dovuto all’Iva di circa 30 centesimi/litro). Viene introdotta la novità dell’aliquota Iva al 5% applicata al gas naturale usato per autotrazione. Il costo complessivo del decreto legge è di circa due miliardi.