Carenza di latte in polvere negli USA: Biden invoca legge di guerra e mobilita il Pentagono

MeteoWeb

Per fronteggiare la carenza di latte in polvere per neonati, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto ricorso ad una legge di guerra e ha mobilitato il Pentagono: ha invocato il Defense Production Act (una legge del 1950 varata nella guerra di Corea) per ordinare ai fornitori di dare priorità alla produzione di “baby formula” e ha disposto che i Ministeri della Salute e dell’Agricoltura usino i cargo della Difesa per importare dall’estero latte in polvere che rispetti gli standard stabiliti della Food and Drug Administration.

La carenza è causata dalle strozzature della catena di approvvigionamento e dalla scarsità di manodopera dovuta alla pandemia, ma aggravata anche dallo stop di uno stabilimento della Abbott.