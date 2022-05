Batteri, pandemia e politica commerciale: cosa c’è dietro la carenza di latte in polvere per bambini negli USA

MeteoWeb

La carenza di latte in polvere per bambini negli USA è passata dall’essere un inconveniente ad una vera e propria crisi nazionale. In molti stati, inclusi Texas e Tennessee, più della metà della “formula” (come viene chiamato il latte in polvere in inglese) è esaurita nei negozi. A livello nazionale, il 40% della formula è esaurito, un aumento di venti volte dalla prima metà del 2021. Quando i genitori hanno iniziato a fare scorte di formula, rivenditori come Walgreens, CVS e Target si sono tutti mossi per limitare gli acquisti.

Milioni di bambini negli Stati Uniti si affidano al latte artificiale, che è l’unica fonte di nutrimento raccomandata per i bambini che non vengono allattati esclusivamente al seno. Per alcuni genitori – quelli che non allattano al seno o il cui bambino potrebbe avere una condizione di salute per cui determinati latti in polvere sono la loro unica opzione – la situazione è particolarmente urgente. In questo periodo di carenza, ai genitori viene consigliato di contattare i pediatri per discutere la migliore linea d’azione per il loro bambino, che potrebbe comportare la ricerca di campioni di nuove marche di formula o la donazione di latte materno pastorizzato.

Le cause

Tre fattori stanno guidando la carenza di latte in polvere per bambini negli Stati Uniti: batteri, un virus e una politica commerciale. Iniziamo dai batteri. Dopo la recente morte di almeno due bambini a causa di una rara infezione, la Food and Drug Administration (FDA) ha indagato su Abbott, uno dei principali produttori di alimenti per lattanti, e ha scoperto tracce dell’agente patogeno Cronobacter sakazakii in un impianto del Michigan. Di conseguenza, la FDA ha richiamato diverse marche di latte in polvere e ai genitori è stato consigliato di non acquistare o utilizzare prodotti legati all’impianto. Abbott è una delle poche aziende che producono la stragrande maggioranza della fornitura di latte in polvere statunitense, quindi questo richiamo ha spazzato via un ampio segmento del mercato.

Ma i richiami sono qualcosa di comune e non possono di certo spiegare da soli la crisi legata al latte in polvere che attanaglia gli USA. E infatti un altro fattore ad entrare in gioco è la pandemia, che al suo esordio ha portato moltissime persone a fare scorte di qualsiasi cosa, incluso il latte in polvere. Nella primavera 2020, gli americani hanno fatto scorte di latte in polvere, facendo schizzare in alto la domanda. Poi la domanda è diminuita, portando i fornitori a ridurre la produzione fino al 2021 ma poi un aumento delle nascite all’inizio del 2022 è corrisposto a un notevole calo dei tassi di allattamento al seno tra le nuove madri, il che ha spinto ancora una volta la domanda di latte artificiale. Ora, dunque, gli ordini stanno aumentando più velocemente rispetto alla ripresa dell’offerta.

Infine, il terzo fattore: la politica normativa e commerciale degli USA, che rappresenta la parte più importante della storia. La regolamentazione sul latte in polvere della FDA è così rigorosa che la maggior parte dei prodotti europei è illegale da acquistare negli USA a causa di tecnicismi come i requisiti di etichettatura. Tuttavia, uno studio ha rilevato che molti prodotti europei soddisfano le linee guida nutrizionali della FDA e, in qualche modo, potrebbero anche essere migliori di quelli americani, perché l’Unione Europea vieta alcuni zuccheri, come lo sciroppo di mais, e richiede che abbiano una quota maggiore di lattosio.

La politica degli Stati Uniti limita l’importazione anche del latte in polvere che soddisfa i requisiti della FDA. A volumi elevati, la tassa sulle importazioni può superare il 17%. E sotto il Presidente Donald Trump, gli Stati Uniti hanno stipulato un nuovo accordo commerciale nordamericano che scoraggia attivamente le importazioni di formula dal più grande partner commerciale degli USA, il Canada.

Ma non è tutto. Il Dipartimento dell’Agricoltura ha un gruppo speciale chiamato WIC, abbreviazione di Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, che fornisce una varietà di servizi alle donne in gravidanza e allattamento e ai loro bambini. È anche il più grande acquirente di latte in polvere per lattanti negli Stati Uniti, aggiudicando contratti a un piccolo numero di società approvate. Di conseguenza, l’industria della formula per bambini negli Stati Uniti è minuscola, in base alla progettazione. Un’analisi del 2011 dell’USDA ha riportato che tre società rappresentavano praticamente tutte le vendite di formula negli Stati Uniti: Abbott, Mead Johnson e Gerber.

Il ragionevole istinto dell’America di proteggere i bambini, dunque, si è trasformato in una politica commerciale irragionevolmente protezionista che rende il mercato americano del latte in polvere estremamente sensibile agli shock esistenziali (come una pandemia) e agli shock nazionali (come un importante richiamo).

La FDA raggiunge un accordo con Abbott per riaprire l’impianto

Nelle scorse ore, il produttore di latte artificiale Abbott ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Food and Drug Administration, definendo un percorso per riaprire l’impianto a Sturgis, nel Michigan, chiuso a causa dei richiami all’inizio di quest’anno. In una dichiarazione, la società ha confermato di aver stipulato un decreto di autorizzazione con la FDA, in cui l’agenzia e la società concordano i parametri di riferimento necessari per riprendere la produzione e garantire che la struttura soddisfi le linee guida di sicurezza.

I funzionari della FDA hanno dichiarato che se un tribunale approvasse l’accordo, l’impianto del Michigan potrebbe riavviarsi in due settimane. Ma Abbott ha detto che le cose non saranno così veloci. “Dal momento in cui Abbott riavvierà il sito, ci vorranno dalle sei alle otto settimane prima che il prodotto sia disponibile sugli scaffali”, ha osservato la società nella sua dichiarazione. “La nostra priorità numero uno è fornire ai neonati e alle famiglie la formula di alta qualità di cui hanno bisogno, e questo è un passo importante verso la riapertura della nostra struttura di Sturgis in modo da poter alleviare la carenza di formula a livello nazionale. Non vediamo l’ora di lavorare con la FDA per rapidamente e riaprire in sicurezza la struttura“, ha affermato il presidente e CEO Robert B. Ford. “Sappiamo che milioni di genitori e operatori sanitari dipendono da noi e siamo profondamente dispiaciuti che il nostro ritiro volontario abbia peggiorato la carenza di formula a livello nazionale. Lavoreremo sodo per riguadagnare la fiducia che mamme, papà e operatori sanitari hanno riposto nei nostri prodotti per più di 50 anni”.

Latte in polvere dall’estero

La FDA ha anche confermato che consentirà la vendita di formula straniera negli Stati Uniti. L’agenzia, che afferma di aver già semplificato il processo per la distribuzione di formula straniera una volta arrivata nei porti degli Stati Uniti, ha affermato che consentirà anche la vendita sul mercato interno di formula prodotta nel Paese ma destinata all’esportazione. Mentre gli Stati Uniti producono il 98% del latte in polvere che consumano, attualmente ne importano una piccola quantità da Messico, Irlanda e Paesi Bassi.