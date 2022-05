“Sembra l’apocalisse”: il cielo si tinge di rosso a Zhoushan | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni sono diventate virali le immagini di quello che sembra essere un cielo di colore rosso in Cina. I cittadini di Zhoushan hanno osservato questo fenomeno lo scorso 8 maggio. L’utente Twitter Anonymous Operations ha twittato: “Nel distretto urbano cinese di Zhoushan sembra sia iniziata l’apocalisse“.

Cosa ha causato il cielo rosso in Cina

Secondo le autorità locali, quanto accaduto non ha nulla a che fare con l’attività solare. Report locali assicurano che il colore rosso del cielo è stato generato dalla “rifrazione della luce rossa che proveniva da un peschereccio“.

Il Zhoushan Meteorological Bureau ha affermato che “sabato a Zhoushan vi era nebbia, nuvole e piovigginava al momento del cielo rosso, che potrebbe essere stato causato dal riflesso della luce dalle nuvole basse“. “Quando le condizioni meteo sono buone, più acqua nell’atmosfera forma aerosol che rifrangono e disperdono la luce dei pescherecci e creano il cielo rosso osservato dal pubblico“.

Gli esperti del team di ricerca di fisica spaziale della China University of Geosciences di Wuhan hanno affermato che il cielo rosso sangue in Cina non è stato causato da “nessuna anomalia dell’attività solare poiché l’attività solare e geomagnetica era calma“.