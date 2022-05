Cina, importazioni record di carbone dalla Russia

MeteoWeb

Le importazioni cinesi di carbone da coke dalla Russia hanno raggiunto il record ad aprile, poiché gli acquirenti hanno approfittato di un forte sconto rispetto ad altre forniture. Il mese scorso il più grande consumatore di carbone del mondo ha importato 1,71 milioni di tonnellate di carbone metallurgico dalla Russia, ovvero oltre il doppio delle 761.287 tonnellate nello stesso periodo del 2021, secondo i dati dell’Amministrazione generale delle dogane.

Dato che molti acquirenti hanno smesso di acquistare dalla Russia prima dell’embargo dell’Unione Europea che dovrebbe essere attuato ad agosto, i carichi russi sono fortemente scontati. Reuters ha riferito all’inizio di questo mese che alcuni trader cinesi hanno cercato modi per regolare i pagamenti con la Russia anche dopo che i paesi occidentali hanno bloccato l’accesso delle banche russe al sistema di pagamento internazionale SWIFT. “I commercianti cinesi e indiani stanno acquistando carichi russi mentre i paesi occidentali si ridimensionano, anche se l’embargo non è ancora ufficialmente entrato in vigore“, ha dichiarato un commerciante di carbone con sede a Pechino.

Circa 732.584 tonnellate di carbone russo sono state caricate e dirette in Cina nelle prime due settimane di maggio, secondo i dati raccolti da Mysteel. Gli analisti avevano precedentemente stimato che la Cina potrebbe importare 20 milioni di tonnellate di carbone russo in più nel 2022 rispetto allo scorso anno. I dati doganali di venerdì hanno anche mostrato che le spedizioni dal principale fornitore in Indonesia, principalmente carbone termico, hanno raggiunto 15,95 milioni di tonnellate ad aprile, rispetto agli 11,74 milioni di tonnellate dell’anno prima.

Le importazioni totali di carbone dalla Cina ad aprile sono aumentate del 43% rispetto al mese precedente, spinte dagli acquisti presi dal panico per i timori di interruzioni dell’approvvigionamento derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina. Gli arrivi dall’Australia hanno raggiunto le 129.142 tonnellate ad aprile, secondo i dati, con lo sdoganamento del carburante dopo essere rimasto nei porti cinesi dalla fine del 2020 a causa di un divieto non ufficiale sul carbone australiano.