Cina: individuati oltre 100 leopardi delle nevi sul monte Qomolangma

Sarebbero tra 106 e 114 i leopardi delle nevi nella riserva naturale nazionale di Qomolangma. in Cina. Secondo i ricercatori, l’habitat potenziale adatto ai leopardi delle nevi ammonta a circa 11.100 km quadrati, ovvero il 32,9% dell’intera riserva naturale nel sud-ovest della Cina. Fino a questo momento sono stati monitorati 3.000 km quadrati di habitat del leopardo delle nevi, pari all’8,9% della riserva. Il monitoraggio fa parte di un programma di protezione di questa specie nell’area del monte Qomolangma, avviato congiuntamente dalla Fondazione Vanke e dai dipartimenti forestali della Regione autonoma del Tibet nel 2013. Fino al 2021, la fondazione ha donato 11 milioni di yuan (1,63 milioni di dollari) ed è stata creata una rete di protezione del leopardo delle nevi nell’area del Monte Qomolangma, secondo le dichiarazioni della riserva.

I leopardi delle nevi sono sotto la massima protezione nazionale e sono elencati come vulnerabili dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Noti come i ‘re delle montagne innevate‘, si trovano solitamente a un’altitudine compresa tra i 3.000 e i 5.000 metri. La Riserva naturale nazionale di Qomolangma si trova al confine tra Cina e Nepal e ha come cuore il monte Qomolangma, la vetta piu’ alta del mondo con un’altezza di 8.848,86 metri.