Cina: record di resa per una nuova varietà di colza

Un ceppo di colza di nuova concezione ha stabilito un record di resa in Cina, nel contesto degli sforzi del Paese per fare avanzare l’espansione della semina di colture oleaginose. La nuova varietà di colza “Zhongyouza 501” ha raggiunto una resa di 419,95 kg per mu (circa 0,07 ettari) nella città di Xiangyang, provincia di Hubei, nella Cina centrale. Con un contenuto di olio superiore al 50%, il ceppo produce 211,57 kg di olio di colza per mu.

L’olio di colza è uno dei principali oli da cucina in Cina. L’Accademia cinese delle scienze agrarie ha invitato esperti a condurre la misurazione della resa del nuovo ceppo nell’Hubei.

Li Jiana, capo del gruppo di esperti e professore del College of Agronomy and Biotechnology of Southwest University, ha affermato che attualmente la resa media per-mu di colza in Cina è di 138,5 kg con un tasso medio di produzione di petrolio del 43%.

Oltre alla sua alta resa, Zhongyouza 501 è anche resistente alle malattie e adatta per piantagioni dense e raccolta meccanizzata.

Il nuovo ceppo è stato sviluppato da un team guidato da Wang Hanzhong, membro dell’Accademia cinese di ingegneria e vicepresidente dell’Accademia cinese di scienze agrarie, attraverso anni di ricerca ed esperimenti.