Clima: a rischio le Antille francesi, entro il 2040 saranno in parte sommerse

Entro il 2040, i cambiamenti climatici rischiano di rendere inabitabili le Antille francesi, in particolare alcune zone di Guadalupa e Martinica, in quanto potrebbero essere sommerse, senza acqua dolce e con poche risorse alimentari: a lanciare l’allarme è uno studio dell’Università di La Rochelle.

Le Antille francesi, nel Sud del Mar dei Caraibi, “sono tra le isole più minacciate al mondo. L’impatto sarà multiplo. Prima i cicloni più intensi, poi l’erosione costiera che ipotecherà l’uso dei litorali che oggi ospitano abitazioni, attività turistiche e infrastrutture,” ha spiegato Virginie Duval, docente di geografia alla Rochelle. Per quanto riguarda il rischio allagamento, le Antille saranno sempre più colpite, soprattutto in caso di pioggia unita all’alta marea: “L’innalzamento del livello del mare è ormai inarrestabile pertanto si verificheranno episodi come quelli dello scorso aprile in Guadalupa,” ha proseguito Duval, insistendo sulla necessità di “agire rapidamente per adattare l’area al cambiamento climatico“. In caso contrario alcune parti di queste isole diventeranno totalmente inaccessibili mentre altre finiranno sott’acqua, con un impatto molto pesante sulle risorse idriche ed alimentari locali. “L’agricoltura affronterà sfide importanti, tra cui risollevarsi dopo cicloni pesanti. Le barriere coralline danneggiate o distrutte renderanno la pesca impossibile. Nuove pratiche compatibili col clima andranno attuate ovunque e sempre, ma vanno anticipate da subito,” ha sottolineato Duval.

In riferimento a strategie di adattamento, il team dell’Università di La Rochelle propone quelle basate sulla natura per lottare contro l’erosione costiera e sul rafforzamento degli ecosistemi. “Bisogna capire che non basta restaurare le mangrovie, reinserire dei coralli se la gente continuerà ad inquinare, se le pressioni umane rimarranno le stesse. E’ centrale risolvere il problema dei rifiuti e della depurazione dell’acqua” ha insistito Duval.