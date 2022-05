Clima, il colonnello Ernani: “Il clima cambia? E’ vero: aprile 2022 al 7° posto tra i freddi”

MeteoWeb

“Il dato termico di questo aprile ci ha presi in contropiede, nel senso che non ce lo aspettavamo. Perché? Il motivo è semplice. L’aprile dello scorso anno, sotto il profilo della temperatura, fu eccezionale. Con il valore termico di 11,85°C, segnò un record, posizionandosi al 3° posto tra i più freddi. E’ questa l’anomalia che caratterizza l’evoluzione attuale delle temperature. Infatti la successione di 2 record di freddo consecutivi, è un episodio rarissimo – come spiega il il Col. Paolo Ernani, meteorologo, in una nota –. Una sola volta si è verificato un tale simile circostanza, rintracciabile precisamente all’inizio della nostra serie di rilevamento delle temperature mensili. Insomma nell’aprile del 1990 la temperatura del mese fu di 12,27°C (allora al 3° posto, ora 4° tra i più freddi), seguì 1991 con 11.35° (record assoluto ancora imbattuto)“.

“Dunque con 12,65°C, questo mese va ad occupare, nella graduatoria dei freddi, il 7° posto, accusando, rispetto alla media mensile 1990/2021 (13,46°C) uno scarto negativo di -0,81°C. Questo dato poteva essere ancor più negativo se, negli ultimi 4/5 giorni non si fosse attivata una specie di onda di calore che ha fatto risalire di molto le temperature – precisa Ernani –, come d’altra parte si può vedere dal grafico qui sotto. Proprio nella fase finale si è registrato (il 29) il giorno più caldo del mese con 15,20°C. Il più freddo spetta al giorno 3 con 7,73°C. La differenza tra i due, quasi 7,5°C. Ancora una nota. Rispetto ad aprile 2021 (terzo posto record di freddo) con 11,85°C, l’attuale mese, segnando 12,65°C è stato più caldo di un +0,80°C, ossia 8 decimi in più. Tuttavia, considerando i 4 mesi di quest’anno (8,81°C) e quelli del 2021 (8,95°C), la differenza tra i 2 quadrimestri è pari a un – 0,14°C cioè 1,4 decimi di grado più freddo. E’ poco, ma è comunque significativo di una tendenza delle temperature a scendere in un contesto globale (dove ciò accade da 7 anni, da noi invece dal 2014 ad oggi), conclude la nota.