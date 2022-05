Continua lo sciame sismico nei pressi di Firenze | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Continua lo sciame sismico che ormai dal 3 maggio interessa un’area a sud ovest di Firenze, situata ai confini tra i comuni di Impruneta e San Casciano nel Chianti Fiorentino. Finora, da mezzanotte, ci sono state 22 scosse. Le più intense hanno avuto magnitudo 2.3 e sono state registrate alle 2:56 (8km di profondità) e alle 12:12 (5km di profondità). La serie più intensa c’è stata fra le 2 e le 4, con 11 scosse, tutte sotto magnitudo 2.

Tutti gli epicentri di questo sciame si trovano in un raggio di poche centinaia di metri tra i paesi di Ferrone e Mercatale, a ridosso del fiume Greve, circa negli stessi punti in cui il 3 maggio ci sono state scosse di 3.7 e 3.5, sul comune di San Casciano quando furono avvertite molto bene a Firenze e in tutte le province della Toscana interna. La maggior parte di questi terremoti ha epicentro in area boschiva e sono pochi gli edifici rurali presenti.