Covid, Costa: “dopo il 15 giugno estate senza restrizioni”

“Dopo il 15 giugno ci saranno le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni“: è quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ’24 Mattino’ su Radio24 facendo il punto della situazione epidemiologica. “L’obiettivo di avere contagi zero è utopistico e inarrivabile“, occorre “arrivare a una convivenza con il virus, che consenta di andare avanti a tutti e ai nostri ospedali di riprendere le attività ordinarie“.

In merito alla situazione attuale in Cina, Costa ha spiegato che “tutti ci auguriamo che, di fronte a una pandemia, chiunque abbia informazioni le metta a disposizione di tutti“. “Il problema è legato a un diverso obiettivo, che in Cina è contagi zero, ma è impossibile,” ha concluso.