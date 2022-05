Covid, Bill Gates: “è un po’ come l’influenza, i vaccini sono imperfetti”

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, Bill Gates ha avuto una conversazione con Fareed Zakaria al 92nd Street Y, un centro culturale e comunitario senza scopo di lucro a New York City, per promuovere il suo nuovo libro “How to Prevent the Next Pandemic”. Durante la conversazione, avvenuta il 3 maggio, Gates ha parlato dei primi giorni della pandemia quando il coronavirus SARS-CoV-2 che stava per invadere il mondo non era ancora ben compreso.

Gates ha detto: “non è stato che all’inizio di febbraio, quando ero in una riunione, che gli esperti della Fondazione [Gates] hanno detto che non c’era modo… c’è stato troppo viaggio senza diagnosi per poterlo contenere. E poi, a quel punto, non abbiamo capito bene il tasso di mortalità, non abbiamo capito che è un tasso di mortalità abbastanza basso e che è una malattia principalmente degli anziani, un po’ come l’influenza, anche se un po’ diverso. Quindi è stato un periodo piuttosto spaventoso, in cui il mondo non è andato in allerta, compresi gli Stati Uniti, con la rapidità necessaria“.

Gates ha parlato anche dei vaccini anti-Covid, definendoli “imperfetti”. “Ci sono molti buoni vaccini. I vaccini sono imperfetti in due modi molto importanti. Uno è che non bloccano l’infezione. Speravamo che il vaccino creasse abbastanza anticorpi nel tratto respiratorio superiore, compresi naso e gola, in modo che le persone vaccinate non si contagiassero. E questo fa parte della spinta a dire anche i giovani che non si ammalano molto dovrebbero vaccinarsi come se si potesse toglierli dalle catene di trasmissione, che fa diminuire i numeri molto rapidamente. Beh, quando arriva Omicron, il vaccino non riduce la trasmissione, quasi per niente, in particolare circa tre o quattro mesi dopo l’assunzione del vaccino. Dobbiamo sistemare questo e ci sono buone idee su come farlo”, ha detto Gates.

“L’altra cosa è la durata. Stiamo vedendo attraverso una varietà di dati, dai di Israele, dati del Regno Unito, che in particolare se hai 70 anni entro 4 o 5 mesi dopo il vaccino, la protezione sta davvero diminuendo. Stranamente per i giovani, quella protezione non sembra diminuire e l’abbiamo visto con i vaccini precedenti. Come il vaccino antinfluenzale, in realtà non funziona molto bene sugli anziani. Creeremo dei vaccini antinfluenzali che saranno molto migliori. I vaccini a mRNA sono un miracolo ma non erano perfetti, quindi penso che la prossima volta avremo vaccini molto migliori e anche terapie migliori”, ha aggiunto Gates.