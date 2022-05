Covid, Costa: “in corso valutazione sulle mascherine in aereo”

MeteoWeb

“Credo che sia un atto di coerenza e fiducia verso gli italiani eliminare l’uso della mascherina a scuola. Quando i nostri ragazzi sono a scuola seduti al loro banco, credo che questa sia una condizione per togliere la mascherina, anche perché gli stessi ragazzi che al mattino sono a scuola poi il pomeriggio si incontrano al centro commerciale senza mascherina. E’ una questione di coerenza e credo che la politica si può assumere la responsabilità di questa scelta. Ovviamente c’è bisogno di un decreto, non si può fare con un’ordinanza. Pur essendoci sensibilità diverse nel governo, mi auguro che si arrivi a questa decisione per l’ultimo periodo dell’anno scolastico e tutto quello degli esami. Va fatto entro poco, nel giro di pochi giorni altrimenti sarebbe inutile”: è quanto ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di 24 Mattino su Radio 24.

Sulle mascherine sugli aerei, ha proseguito Costa, “ogni Paese ha affrontato e applicato alcune regole in maniera voglio dire autonoma. Anche su questo è in corso una valutazione, verificheremo nei prossimi giorni parliamo comunque di un obbligo che dura ancora per pochi giorni, il limite è quello del 15 giugno. Dopodiché io credo che veramente si inizi una fase senza restrizione per avviarci verso un’estate veramente di ritorno alla normalità”.