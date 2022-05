Covid, Crisanti: “il vaccino funziona e le mascherine non proteggono”

MeteoWeb

New York ha fatto registrare in questi giorni un nuovo aumento dei contagi, anche a causa della sottovariante di Omicron, ma restano comunque bassi ricoveri e morti. Il caso in questione “dimostra che il vaccino funziona ed è questa la cosa più importante. Le mascherine? Non fanno miracoli. Nel senso che non proteggono a livello di popolazione ma chi le indossa, che è una cosa completamente diversa“. E’ quando dichiarato da Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova.

Mentre nella Grande Mela è tempo di valutazioni su obblighi di mascherine (e di vaccino), all’Adnkronos Salute il virologo precisa che questi dispositivi “proteggono chi li indossa e nel tempo in cui li indossa. Se una persona li usa al supermercato e poi va al bar, al ristorante e allo stadio, è chiaro che la mascherina non fa miracoli. A livello di popolazione c’è un impatto trascurabile. Quindi in Italia“, dove l’obbligo è stato tolto, tranne che in alcuni precisi ambiti in cui resta in vigore fino a metà giugno, “continuiamo sulla strada che stiamo seguendo e basta“, evidenzia Crisanti, sottolineando l’importanza di proteggere i fragili per ‘riaprire’ le società.