Covid, Draghi: “con gli USA per colmare divario vaccinale nel mondo”

MeteoWeb

”L’Italia e gli Stati Uniti sono uniti nell’affrontare molte sfide globali. Continuiamo a collaborare per supportare i paesi a basso reddito nella lotta contro il Covid-19. Le democrazie occidentali si sono dimostrate capaci di organizzare campagne di vaccinazione di successo e di bilanciare efficacemente le libertà individuali con la sicurezza collettiva. Questo ci ha permesso di riaprire le nostre scuole e le nostre economie. Ora dobbiamo intensificare i nostri sforzi per colmare il divario vaccinale in tutto il mondo”. E’ quanto dichiarato questa sera dal premier Mario Draghi, incontrando a Capitol Hill la speaker Nancy Pelosi e i leader dei principali gruppi politici.