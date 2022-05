Covid: l’efficacia del vaccino contro l’infezione sintomatica e il ricovero, “significativa fuga immunitaria di Omicron”

MeteoWeb

Una nuova ricerca, pubblicata sul server preprint medRxiv, si è soffermata sull’efficacia del vaccino anti-Covid in riferimento a infezione sintomatica e ricovero, studiando i dati relativi a quasi 1,5 milioni di persone in Belgio. “Abbiamo quantificato l’efficacia del vaccino osservata (VE) nei confronti dell’infezione sintomatica (VEi) e il ricovero (VEh),” hanno spiegato i ricercatori.

Nell’ambito dello studio “COVID-19 Vaccine effectiveness against symptomatic infection and hospitalization in Belgium, July 2021-APRIL 2022“, dati esaustivi su test e vaccinazione “sono stati combinati con un’indagine clinica in ospedale,” hanno precisato gli autori. “Abbiamo incluso 1.433.135 persone. VEi contro Delta è sceso da una stima iniziale dell’81% al 56% 100-150 giorni dopo la vaccinazione primaria. La vaccinazione di richiamo ha aumentato il VEi iniziale all’84%. Contro Omicron, un VEi iniziale del 37% è sceso al 18% 100-150 giorni dopo la vaccinazione primaria. La vaccinazione di richiamo ha aumentato VEi al 52% ed è scesa al 25% 100-150 giorni dopo la vaccinazione. L’immunità ibrida conferita da una precedente infezione e dalla vaccinazione di richiamo ha superato la vaccinazione di richiamo solo anche se l’infezione è stata più di un anno fa, il 67%. La VEh iniziale per la vaccinazione di richiamo è diminuita dal 93% contro Delta all’87% contro Omicron. VEh per Omicron è sceso al 66% 100-150 giorni dopo la vaccinazione di richiamo“.

In conclusione, “riportiamo una significativa fuga immunitaria da parte di Omicron“. Il valore “VEh è stato meno interessato rispetto a VEi e la fuga immunitaria è stata attenuata dalla vaccinazione di richiamo. Il calo ha ulteriormente ridotto le stime VEi e VEh. L’immunità acquisita dall’infezione ha offerto una protezione aggiuntiva contro l’infezione sintomatica nelle persone vaccinate che è durata almeno un anno“.