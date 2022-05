Covid: in Francia da domani addio alle mascherine sui mezzi pubblici

MeteoWeb

Da domani, lunedì 16 maggio, in Francia termina l’obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici: lo ha annunciato alcuni giorni fa il Ministro della Salute, Olivier Veran, al termine del Consiglio dei Ministri. “La situazione epidemiologica sta migliorando, la pandemia non è finita, ma il numero dei nuovi casi su base giornaliera è in diminuzione e riteniamo che non sia più opportuno mantenere l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici a partire dal 16 maggio,” ha dichiarato alla stampa.

Nel Paese d’oltralpe cade così un’altra restrizione di contrasto al contagio da coronavirus, dopo la fine del pass vaccinale dello scorso 14 marzo.