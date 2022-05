Covid, nuovo studio conferma: nessun legame tra mascherine a scuola e casi

MeteoWeb

L’obbligo di indossare mascherine nelle scuole è stato ampiamente adottato nel mondo, ma un nuovo studio ha concluso che non vi è alcun legame tra questo dispositivo di protezione e i casi di SARS-CoV-2 rilevati nelle scuole.

La nuova indagine è partita da uno studio ampiamente citato pubblicato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) che aveva concluso che le scuole senza obbligo di mascherina registravano una probabilità 3,5 volte maggiore di avere focolai. I ricercatori, tra cui Ariella Dale del CDC, sono giunti alla conclusione dopo aver analizzato i dati delle contee di Maricopa e Pima in Arizona: hanno affermato che le mascherine “rimangono essenziali per la prevenzione del COVID-19 dalla scuola materna fino al 12° anno“. Lo studio è stato pubblicato sul Morbidity and Mortality Weekly Report, una rivista del CDC che pubblica gli articoli solo dopo che sono stati esaminati da alti funzionari del CDC.

Nel nuovo studio, un diverso gruppo di ricercatori ha replicato l’analisi, prima di estenderla, per coprire più tempo e un campione più ampio di distretti scolastici: “Durante la pandemia c’è stato un considerevole dibattito sulle mascherine nelle scuole in vari Paesi. Ad oggi, non sono stati condotti studi randomizzati e controllati sui requisiti nei bambini. Tutte le analisi sull’efficacia delle mascherine a scuola si sono basate su studi osservazionali. I Centers for Disease Control negli Stati Uniti hanno pubblicato numerosi studi osservazionali che suggeriscono che l’obbligo di mascherina nelle scuole riduce significativamente i tassi di casi,” hanno spiegato gli autori. Tuttavia, “ci sono stati anche numerosi studi osservazionali aggiuntivi negli Stati Uniti e internazionali che non hanno riscontrato alcun effetto significativo di tali obblighi sui casi pediatrici,” hanno affermato Ambarish Chandra, University of Toronto, e Tracy Beth Høeg, University of California, nello studio “Revisiting Pediatric COVID-19 Cases in Counties With and Without School Mask Requirements“, pubblicato in preprint su The Lancet.

Mentre il documento del CDC includeva dati per 1.020 scuole pubbliche in 2 contee dell’Arizona, il nuovo paper ha analizzato i dati di 565 contee. Inoltre, mentre il documento del CDC ha esaminato il periodo di tempo dal 15 luglio al 31 agosto 2021, il nuovo documento ha esteso il periodo di tempo analizzato di altre 4 settimane. In un’analisi separata, sono stati analizzati i dati di 1.832 contee, comprese quelle che iniziano la scuola nel corso dell’anno e che non sono state incluse nel documento del CDC. Ciò ha confermato la mancanza di un collegamento tra gli obblighi di mascherina e i casi di COVID-19.

“La nostra ricerca replica uno studio CDC altamente citato che mostra un’associazione negativa tra l’obbligo di mascherina a scuola e i casi pediatrici di SARS-CoV-2. Abbiamo esteso lo studio utilizzando un campione più ampio di distretti e un intervallo di tempo più lungo, impiegando quasi sei volte più dati dello studio originale. Abbiamo esaminato la relazione tra obbligo di mascherina e casi pediatrici pro capite, utilizzando la regressione multipla per controllare le differenze tra i distretti scolastici,” è stato spiegato nello studio.

La nuova indagine ha rilevato che “la replica dello studio CDC ha mostrato risultati simili; tuttavia, l’incorporazione di un campione più ampio e di un periodo più lungo non ha mostrato alcuna relazione significativa tra obbligo di mascherina e tassi di casi. Questi risultati persistevano quando si utilizzavano metodi di regressione per controllare le differenze tra i distretti“. Secondo gli autori della ricerca, “è probabile che i distretti scolastici che scelgono di imporre le mascherine siano sistematicamente diversi da quelli che non lo fanno in modi multipli, spesso inosservati. Non siamo riusciti a stabilire una relazione tra mascherine a scuola e casi pediatrici utilizzando gli stessi metodi ma una popolazione più ampia e più diversificata a livello nazionale su un intervallo più lungo“. I ricercatori hanno infine evidenziato: “Il nostro studio dimostra che gli studi osservazionali di interventi con dimensioni dell’effetto da ridotte a moderate sono inclini a pregiudizi causati dalla selezione e dalle variabili omesse. Studi randomizzati possono fornire informazioni in modo più affidabile per le normative di salute pubblica“.