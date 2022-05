Covid, le conseguenze indesiderate della politica sui vaccini: “perché obblighi e Green Pass causano più danni che benefici”

MeteoWeb

“Le politiche sull’obbligo di vaccino anti-Covid sono state utilizzate in tutto il mondo durante la pandemia per aumentare i tassi di vaccinazione. Ma queste politiche hanno provocato una notevole resistenza sociale e politica, il che suggerisce che hanno conseguenze indesiderate dannose e che potrebbero non essere etiche, scientificamente giustificate ed efficaci”. È quanto si legge in un’analisi pubblicata sul British Medical Journal.

Nell’analisi, viene descritta “una serie completa di ipotesi sul motivo per cui le attuali politiche sui vaccini anti-Covid potrebbero rivelarsi controproducenti e dannose per la salute pubblica. Il nostro schema sintetizza approfondimenti su psicologia comportamentale (reattanza, dissonanza cognitiva, stigma e sfiducia), politica e diritto (effetti sulle libertà civili, polarizzazione e governance globale), socioeconomia (effetti sulla disuguaglianza, capacità del sistema sanitario e benessere sociale) e integrità della scienza e della salute pubblica (l’erosione dell’etica della salute pubblica e del controllo normativo)”.

“Sebbene gli attuali vaccini sembrino aver avuto un impatto significativo sulla riduzione dei carichi di morbilità e mortalità correlati al Covid, sosteniamo che le attuali politiche sugli obblighi vaccinali siano scientificamente discutibili e rischino di causare più danni che benefici alla società. La limitazione dell’accesso delle persone al lavoro, all’istruzione, ai trasporti pubblici e alla vita sociale in base allo stato vaccinale contro il Covid viola i diritti umani, promuove il pregiudizio e la polarizzazione sociale e influisce negativamente sulla salute e sul benessere. Le politiche attuali possono portare ad un ampliamento delle disuguaglianze sanitarie ed economiche, impatti negativi a lungo termine sulla fiducia nel governo e nelle istituzioni scientifiche e ridurre in futuro l’adozione delle misure di salute pubblica, compresi i vaccini anti-Covid e le vaccinazioni di routine. L’obbligo vaccinale è uno degli interventi più forti nella salute pubblica e dovrebbe essere usato con moderazione e attenzione per garantire le norme etiche e la fiducia nelle istituzioni. Sosteniamo che le attuali politiche sui vaccini COVID-19 dovrebbero essere rivalutate alla luce delle conseguenze negative che descriviamo”, sostengono i ricercatori.

“È importante sottolineare che queste politiche non sono viste come “incentivi” da percentuali sostanziali di popolazione. Negare agli individui l’istruzione, i mezzi di sussistenza, l’assistenza medica o la vita sociale a meno che non vengano vaccinati, soprattutto alla luce dei limiti con i vaccini attuali, è discutibilmente in contrasto con i principi costituzionali e bioetici, specialmente nelle democrazie liberali. Anche se il sostegno pubblico si è consolidato dietro queste politiche in molti Paesi, dovremmo riconoscere che i quadri etici sono stati progettati per garantire che i diritti e le libertà siano rispettati anche durante le emergenze di salute pubblica”, si legge ancora.

Erosione dei principi chiave dell’etica della salute pubblica e della legge

“Le attuali politiche sui vaccini possono erodere i principi fondamentali dell’etica della salute pubblica. Contrariamente alla rappresentazione dei media secondo cui “i non vaccinati sono completamente liberi di rifiutare”, molte politiche sui vaccini anti-Covid limitano chiaramente la scelta e il normale funzionamento del consenso informato. Ciò ha messo i medici in una posizione imbarazzante, confondendo i confini tra vaccinazione volontaria e involontaria. È chiaro che molti di coloro che si sono vaccinati lo hanno fatto a causa delle gravi conseguenze che avrebbero avuto rifiutando, come la perdita del lavoro e dei mezzi di sussistenza o l’accesso agli eventi sociali e ai viaggi. Dovremmo soffermarci a considerare fino a che punto le politiche attuali, e il modo in cui vengono attuate in ambito clinico, creino un precedente per l’erosione del consenso informato nel futuro e influiscano sull’atteggiamento della professione medica nei confronti di coloro che sono reticenti a sottoporsi ad una specifica procedura medica”, si legge.

Esclusione dal lavoro e dalla vita sociale

“Le politiche della vaccinazione anti-Covid che limitano in modo sproporzionato l’accesso delle persone al lavoro, all’istruzione, ai trasporti pubblici e alla vita sociale possono essere considerate una violazione dei diritti costituzionali e umani. Gli effetti economici della limitazione dell’accesso al lavoro possono avere anche implicazioni indirette sulle persone a carico dei non vaccinati. La privazione economica e lo stress dei genitori derivanti da un accesso limitato al lavoro e dall’esclusione dalla vita sociale possono avere conseguenze psicologiche e sul sostentamento a lungo termine delle persone, delle famiglie e soprattutto dei bambini“, spiegano i ricercatori.

Conclusioni

“Le politiche vaccinali possono essere uno strumento importante nella promozione del diritto alla salute, ma devono essere proporzionate e concepite per raggiungere un obiettivo ben definito. Alcuni di coloro che sostengono le attuali restrizioni basate sullo stato vaccinale sembrano accettare troppo facilmente che queste misure siano effettivamente proporzionate; che non siano più restrittive del necessario; che sono efficaci nel prevenire la trasmissione e proteggere il sistema sanitario dal collasso; e che non ci siano opzioni disponibili oltre a mandati punitivi, passaporti e restrizioni. Riteniamo che le attuali politiche sui vaccini abbiano fallito su questi fronti e non siano più adatte allo scopo”, scrivono i ricercatori.

“Incoraggiamo scienziati sociali e comportamentali, bioeticisti, epidemiologi, studiosi di diritto e altri a valutare i benefici e i danni delle politiche di vaccinazione anti-Covid, insieme a discussioni e dibattiti multidisciplinari più ampi. Il Covid non sarà l’ultima emergenza sanitaria pubblica ed è fondamentale comprendere i motivi per cui questi approcci sono stati adottati e fornire prove solide per migliorare la futura elaborazione delle politiche in tempi di emergenze sanitarie. In caso negativo, la propensione a mandati, passaporti vaccinali, restrizioni, multe e punizioni rischia di diventare una risposta politica accettata per la prossima pandemia, indipendentemente dal fatto che tali politiche siano veramente efficaci, etiche e socialmente dannose”, evidenziano gli autori dell’analisi.

“Esistono altre opzioni per affrontare la pandemia e non è troppo tardi per tornare a misure di salute pubblica non coercitive. Investimenti futuri nella capacità della sanità pubblica saranno essenziali per impegnarsi in riforme positive. Anche il miglioramento della trasparenza dei dati, dell’indipendenza dei media e dell’ampio dibattito pubblico e dell’analisi delle politiche sui vaccini anti-Covid sarà essenziale per mantenere la fiducia della popolazione, aiutare le persone a comprendere meglio i rischi e i benefici dell’uso continuato dei vaccini attuali e informare la ricerca sui miglioramenti e sulle politiche future”, concludono gli autori dell’analisi.