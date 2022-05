Covid: Pfizer crolla dopo che la sua pillola ha deluso come arma di prevenzione

MeteoWeb

Pfizer Inc. è crollata dopo che Paxlovid, la sua pillola per il trattamento del Covid, non ha mostrato benefici come terapia preventiva in uno studio. Le azioni sono scese del 2,2% alle 9:36 a New York.

Paxlovid è pronta a diventare uno dei farmaci più venduti di tutti i tempi, con 24 miliardi di dollari di vendite previste per il 2022, secondo il gruppo di analisi Airfinity Ltd. Pfizer ha anche raccolto miliardi di vendite globali dal suo vaccino anti-Covid.

La società ha dichiarato che il farmaco non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo principale di ridurre il rischio che gli adulti esposti al Covid attraverso il contatto con un membro della famiglia venissero infettati. Rispetto a coloro che hanno assunto un placebo, le persone che hanno ricevuto Paxlovid avevano circa un terzo in meno di rischio di infezione, il che non era statisticamente significativo.

Secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence John Murphy e Sam Fazeli, è improbabile che il fallimento dello studio, insieme ai rapporti sul rimbalzo dei livelli di Covid in alcuni pazienti che hanno completato un ciclo di Paxlovid, cambino il potenziale di vendita del farmaco. Gli analisti di Morgan Stanley, che avevano stimato che le vendite del farmaco raggiungessero i 48 miliardi di dollari nel 2022, hanno affermato che i dati sulla profilassi potrebbero influenzare le loro previsioni.

“Abbiamo progettato il programma di sviluppo clinico per Paxlovid in modo che fosse completo e ambizioso – ha affermato Albert Bourla, presidente e Ceo di Pfizer – Sebbene siamo delusi dall’esito di questo particolare studio, questi risultati non influiscono sui forti dati di efficacia e sicurezza che abbiamo osservato nel nostro precedente studio per il trattamento di pazienti Covid ad alto rischio di sviluppare malattie gravi, e siamo lieti di vedere il crescente utilizzo a livello globale di Paxlovid in quella popolazione”.