Covid: positivo il premier neozelandese Jacinda Ardern

MeteoWeb

Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern è risultata positiva a SARS-CoV-2: lo ha reso noto il suo staff precisando che non potrà essere presente in parlamento lunedì e giovedì, in occasione della presentazione del piano contro le emissioni inquinanti e dell’approvazione del bilancio. Ardern era in isolamento dall’8 maggio, quando è risultato positivo il suo compagno, Clarke Gayford. Il premier ha iniziato a manifestare i primi sintomi la notte di venerdì: un primo test ha evidenziato una lieve positività, confermata dal secondo test effettuato oggi. Ardern rimarrà in isolamento fino al 21 maggio.