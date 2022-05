Il CEO Aramco: “la crisi del petrolio? figlia di scarsi investimenti, non della guerra in Ucraina”

MeteoWeb

Il mondo sta affrontando una grave crisi dell’approvvigionamento di petrolio, in quanto la maggior parte delle aziende ha paura di investire nel settore a causa delle pressioni sull’energia verde, ha dichiarato a Reuters il CEO di Saudi Aramco, aggiungendo che non si può espandere la capacità di produzione più velocemente di quanto promesso.

Amin Nasser, a capo del più grande produttore di petrolio del mondo, ieri ha dichiarato che si sarebbe attenuto all’obiettivo di espandere la capacità a 13 milioni di barili al giorno (bpd) dagli attuali 12 milioni entro il 2027, nonostante le richieste di maggiore velocità.

“Il mondo funziona con meno del 2% della capacità di riserva. Prima del Covid, l’industria aeronautica consumava 2,5 milioni di bpd in più rispetto ad oggi. Se l’industria aeronautica prende velocità, si ha un grosso problema. Quello che è successo in Russia-Ucraina ha mascherato quello che sarebbe successo. Stavamo attraversando una crisi energetica a causa della mancanza di investimenti, e ha iniziato a farsi sentire dopo la pandemia,” ha spiegato Nasser a Reuters a margine del World Economic Forum di Davos.

Nasser ha affermato che le restrizioni Covid in Cina non dureranno a lungo e che la domanda globale di petrolio riprenderà quindi la sua crescita.

L’Arabia Saudita sta attualmente producendo 10,5 milioni di barili al giorno, ovvero ogni decimo barile nel mondo, e probabilmente aumenterà la produzione a 11 milioni di barili al giorno entro la fine dell’anno, quando scadrà un patto più ampio tra l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e alleati come la Russia.

Riyadh ha risposto alle richieste dell’Occidente di aumentare la produzione più rapidamente e di espandere la capacità più rapidamente per aiutare a combattere la crisi energetica: “Se potessimo farlo (ampliare la capacità) prima del 2027 lo avremmo fatto. Questo è ciò che diciamo ai politici. Richiede tempo“.

Transizione problematica

Nasser ha anche affermato che il dialogo tra l’industria petrolifera e i responsabili politici sulla transizione dai combustibili fossili all’energia che non comporta emissioni di carbonio è stato problematico: “Non credo che ci siano molti dialoghi costruttivi in ​​corso. In alcune aree non siamo coinvolti. Non siamo stati invitati alla COP a Glasgow,” ha detto Nasser, riferendosi alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite dello scorso anno in Scozia.

Ha anche affermato che il messaggio dello scorso anno dell’Agenzia internazionale per l’energia secondo cui la domanda mondiale di petrolio sarebbe diminuita e che non erano necessari nuovi investimenti nei combustibili fossili ha avuto un profondo impatto: “Serve un dialogo più costruttivo. Dicono che non avranno bisogno di noi entro il 2030, quindi per quale motivo dovresti costruire un progetto che richiede dai 6 ai 7 anni? Il tuo azionista non ti permetterà di farlo“.

Il processo di transizione energetica si è quindi rivelato spesso caotico e dirompente, ha affermato: “Non esiste un buon piano…. Quando non hai il piano B pronto, non demonizzare il piano A,” ha detto Nasser. “La pressione e la retorica sono: non investire, avrai stranded asset. Rende difficile per gli amministratori delegati fare investimenti“. La cosiddetta teoria degli asset stranded è l’idea che riserve significative di petrolio e gas vengono lasciate inutilizzate perché non sono più necessarie. Nasser ha affermato che i passi falsi durante la transizione energetica globale incoraggerebbero solo un maggiore uso del carbone da parte di molti paesi asiatici: “Per i politici di quei paesi la priorità è mettere il cibo in tavola per la loro gente. Se il carbone può farcela a metà del prezzo, lo farà con il carbone“.

Nasser ha anche detto che Aramco, di cui l’Arabia Saudita è azionista principale, sta investendo sia nei combustibili fossili che nella transizione energetica: “Questa è la nostra differenza dagli altri, ma quello che stiamo aggiungendo non è sufficiente per soddisfare la sicurezza energetica del mondo“.