Samantha Cristoforetti mostra come si fluttua sulla Stazione Spaziale | VIDEO

Arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso 28 aprile, Samantha Cristoforetti ha portato i TikToker sul laboratorio orbitante. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato lo scorso 5 maggio il primo video sulla piattaforma realizzato sulla ISS, diventando la prima TikToker in assoluto nell’ultima frontiera, ed oggi ha pubblicato un nuovo filmato, in cui spiega (come solo lei sa fare) come si fluttua sulla Stazione, come ci si sposta nei vari moduli.

Cristoforetti fa parte della missione Crew-4 di SpaceX, con un soggiorno previsto di 6 mesi: si tratta della seconda missione di AstroSamantha, dopo quella eseguita da novembre 2014 a giugno 2015.