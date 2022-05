Cuba: esplosione sventra l’Hotel Saratoga di L’Avana, “uno sfortunato incidente” | FOTO

MeteoWeb

Continua ad aggravarsi il bilancio dell’esplosione che ha semidistrutto lo storico Hotel Saratoga nel centro di L’Avana: l’ultimo bilancio provvisorio diffuso dalla tv statale cubana è di 22 morti e oltre 50 feriti. I soccorritori sono al lavoro per cercare di raggiungere varie persone rimaste intrappolate sotto le macerie: secondo l’emittente, almeno una donna sarebbe in vita.

In attesa di una versione ufficiale sulle cause dell’esplosione, il presidente della repubblica Miguel Diaz-Canel ha diramato un comunicato in cui ha affermato che “non è stata una bomba o un attentato, ma solo uno sfortunato incidente“. Il timore di atto terroristico è dovuto al fatto che negli anni ’90 sono avvenuti vari attentati nella capitale cubana.