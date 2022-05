Sostenibilità: dai satelliti un aiuto per monitorare la deforestazione legata all’agricoltura

MeteoWeb

Il commercio globale di prodotti agricoli fornisce cibo, carburante e fibre ai consumatori di tutto il mondo. La produzione di materie prime, tuttavia, è anche collegata a impatti ambientali negativi, tra cui la perdita e il degrado dei terreni boschivi. Circa il 90% della deforestazione globale è determinata dall’espansione agricola, un fenomeno che ha le sue radici nella domanda globale di prodotti come olio di palma, soia e carne bovina. Un nuovo studio rivela come i satelliti possono essere utilizzati per mappare e monitorare i cambiamenti della copertura forestale e aiutare ad attuare impegni efficaci di deforestazione zero.

Nella ricerca pubblicata su Science Advances, un team di scienziati europei e statunitensi ha combinato i dati dettagliati sulle spedizioni di Trase con le informazioni aziendali, la produzione a livello di azienda agricola e i dati di telerilevamento per comprendere meglio come i commercianti di materie prime si procurano i prodotti sul campo e come ciò influisca sull’attuazione degli impegni aziendali di deforestazione zero.

Gli studiosi si sono concentrati sulle società di commercio di materie prime che gestiscono il 60% delle esportazioni di quattro materie prime principali: soia dal Sud America, cacao dalla Costa d’Avorio, olio di palma dall’Indonesia ed esportazioni di bovini vivi dal Brasile.

Il team ha scoperto che i trader di solito acquistano merci “indirettamente” tramite intermediari locali (aggregatori, cooperative e altri intermediari). I principali commercianti si procuravano ciascuno il 12-44% di soia, il 15-90% di olio di palma, il 94-99% di bovini vivi ed essenzialmente il 100% di cacao indirettamente. Questa distinzione tra approvvigionamento diretto e indiretto è significativa in quanto è inevitabilmente più difficile per i commercianti identificare la fonte dei propri prodotti – e verificare la presenza di deforestazione o altri rischi per la sostenibilità – quando viene rimosso (almeno) un livello dall’origine del prodotto.

Erasmus zu Ermgassen, autore principale dell’articolo e scienziato presso UC-Louvain, ha commentato: “L’approvvigionamento indiretto è un importante punto cieco per gli sforzi di approvvigionamento sostenibile. L’approvvigionamento indiretto è ignorato da molti sforzi di approvvigionamento sostenibile nei settori del bestiame, della soia, del cacao e della palma da olio. Gli sforzi per monitorare le merci dalla fattoria alla tavola dovrebbero essere consentiti dalle politiche del governo dei produttori che danno priorità alla trasparenza e sbloccano i dati sulle catene di approvvigionamento. Per mantenere le promesse di eliminare la deforestazione, dobbiamo riconoscere, monitorare e fornire informazioni sull’approvvigionamento indiretto e, in definitiva, garantire che non rimanga un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità“.

Zoltan Szantoi, Land Applications Scientist dell’ESA e coautore dell’articolo, ha commentato: “La ricerca qui trae conclusioni basate su dati in situ, dimostrando che l’approvvigionamento indiretto dei principali prodotti agricoli potrebbe limitare gli sforzi delle aziende in materia di approvvigionamento sostenibile e, di conseguenza, su i loro impegni di deforestazione zero. D’altra parte, i satelliti Copernicus Sentinel-1 e Sentinel-2 stanno fornendo dati che possono essere utilizzati per monitorare accuratamente le aree agricole, come abbiamo dimostrato con il cacao in Costa d’Avorio, così come la deforestazione e quindi, supportare tale sforzi“.