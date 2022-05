L’astrofisica Di Pippo: “lo spazio è un supporto anche alla diplomazia sulla Terra”

MeteoWeb

“Lo spazio, le attività spaziali, rimangono un supporto anche per la diplomazia spaziale e per la diplomazia sulla Terra“. Lo ha sottolineato l’astrofisica Simonetta Di Pippo, direttore dello Space Economy Evolution Lab (See Lab), il laboratorio di Sda Bocconi, intervenendo agli Stati Generali della Space Economy.

Parlando dell’industria spaziale e dell’evoluzione del mercato della Space Economy, a cominciare dall’esempio di Elon Musk e della sua SpaceX, Di Pippo ha rilevato che “l’Europa ha un problema di fondo: rimane ancorata ad un approccio legato al secolo scorso, un approccio arretrato rispetto, ad esempio, all’approccio americano sebbene l’Europa sia un insieme di Paese rispetto agli USA” ma “bisogna cambiare passo“, ha scandito Di Pippo.