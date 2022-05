Diluvio storico a Valencia: polverizzato il record di pioggia nel mese di maggio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una forte tempesta, rimasta in stallo per tutta la giornata di ieri, martedì 3 maggio, sulla città e sull’area metropolitana di Valencia, ha causato inondazioni, numerosi problemi alla circolazione stradale e ai trasporti pubblici nella città e in molte località vicine. La tempesta ha prodotto in 24 ore un accumulo pluviometrico di oltre 200mm, il più alto per il mese di maggio dal 1871.

La notte è stata molto complicata per i servizi di emergenza. Nella serata di ieri, agenti della Polizia Locale di Valencia, membri dei Vigili del Fuoco locali e del Consorzio Provinciale hanno svolto quasi 200 interventi a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla zona. A Valencia, nelle zone di Malva-rosa, Cabanyal e Nazaret, l’acqua è entrata al pianoterra di diverse case. Il Consorzio Provinciale dei Vigili del Fuoco ha soccorso tre persone il cui veicolo era rimasto intrappolato dall’acqua a Paterna (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Nella città di Valencia sono stati chiusi tutti i tunnel. L’Universitat Politècnica de València ha sospeso tutte le attività in presenza nel campus di Vera per oggi mercoledì, 4 maggio.

Piogge storiche

La primavera del 2022 a Valencia è diventata un fenomeno di grande interesse per i meteorologi. Secondo AEMET, l’Agenzia Meteorologica Spagnola, da quando la stagione climatica è iniziata il 3 marzo, in città sono stati registrati 488mm, ossia più piogge in due mesi rispetto al normale valore climatologico per un anno intero (474,9mm).

Secondo i dati offerti dall’Associazione Valenciana di Meteorologia (AVAMET), il 3 maggio sono stati registrati più di 260mm a Valencia, in particolare nel quartiere di Camins al Grau, una zona vicino alla costa. Quindi, questa giornata si è fermata a solo 2mm dal record storico generale della città, avvenuto il 17 novembre 1956, in pieno autunno.

Dopo la tempesta, la calma ha raggiunto oggi Valencia, dove il cielo è apparso nuvoloso e con piogge occasionali nel sud della provincia.