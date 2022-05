Disagio psicologico materno durante la pandemia associato a sviluppo alterato del cervello fetale: lo studio

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato su Communications Medicine, il disagio psicologico materno auto-riferito durante la pandemia di COVID-19 può essere associato a cambiamenti nel cervello dei feti in via di sviluppo. Lo studio, di piccole dimensioni, ha coinvolto 65 donne in gravidanza durante la pandemia (da giugno 2020 ad aprile 2021) e 137 donne in gravidanza prima della pandemia (da marzo 2014 a febbraio 2020). Nessuno dei partecipanti valutati nel corso della pandemia era noto per essere stato infettato da SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19. Lo studio ha valutato il potenziale impatto della pandemia stessa sulle donne in gravidanza e sui loro feti in via di sviluppo prima della nascita, piuttosto che l’impatto delle infezioni da COVID-19.

Catherine Limperopoulos e colleghi hanno ripreso il cervello dei feti negli uteri delle madri che erano incinte prima e durante la pandemia di COVID-19 utilizzando la risonanza magnetica (MRI). L’imaging ha valutato la struttura della superficie del cervello, compreso il ripiegamento corticale e la forma rugosa (girificazione) e la profondità delle rughe (profondità del solco) della superficie cerebrale.

Dai 202 partecipanti, gli autori hanno posto domande a 173 madri per indagare su qualsiasi angoscia vissuta durante la gravidanza, inclusi ansia, stress e depressione. Gli autori hanno scoperto che stress e depressione sono stati segnalati proporzionalmente di più nelle madri in gravidanza durante la pandemia. Complessivamente, 34 (27,6%) donne nella coorte pre-pandemica e 26 (52,0%) donne in gravidanza durante la pandemia sono state considerate con un elevato disagio psicologico. I livelli di ansia sono rimasti coerenti tra i gruppi.

Gli autori hanno osservato che tre strutture cerebrali e misure volumetriche (sostanza bianca fetale del cervello, ippocampale e volumi cerebellari) erano diminuite nei feti della coorte pandemica rispetto alla coorte pre-pandemica. Lo sviluppo di queste strutture cerebrali è stato associato negativamente con i punteggi di ansia, stress e depressione. Includendo anche le madri che riportavano un basso stress nell’analisi, gli autori hanno osservato che i feti di donne in gravidanza nel gruppo a basso stress avevano volumi inferiori nelle tre misure cerebrali nella coorte pandemica rispetto alla coorte pre-pandemica. Gli autori suggeriscono che questa variabilità e incoerenza indica che molteplici fattori sono coinvolti nello sviluppo cerebrale del feto.

Osservando la struttura del cervello, gli autori hanno scoperto che l’area della superficie corticale e l’indice di girificazione locale erano ridotti in tutti e quattro i lobi, mentre la profondità del solco era inferiore nei lobi frontali, parietali e occipitali sinistro nella coorte pandemica. Gli autori suggeriscono che queste metriche possono indicare una rotazione cerebrale ritardata.

Gli autori avvertono che le differenze quando si confrontano più risultati suggeriscono che ci sono molti fattori che influenzano lo sviluppo del cervello, non solo un elevato stress materno. Gli autori discutono della potenziale influenza dell’educazione dei genitori in 197 madri, tra gli altri fattori, che sono associati allo sviluppo del cervello. La variabilità dei dati suggerisce che esistono periodi di plasticità che potrebbero consentire interventi per madre e bambino. Gli autori non hanno studiato l’impatto a lungo termine dei potenziali cambiamenti mostrati in questo studio e suggeriscono che la ricerca futura potrebbe indagare ulteriormente su questo.