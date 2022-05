‘Dust devil’ a Firenze: cos’è il ‘diavolo di sabbia’ che lascia a bocca aperta | VIDEO

MeteoWeb

Un ‘dust devil‘, ovvero un ‘diavolo di sabbia’ si è verificato oggi a Firenze, in zona Careggi. Si tratta di un fenomeno tipico, in genere, delle zone aride e desertiche, e altro non è che un piccolo tornado di sabbia. Quello ripreso oggi nel capoluogo toscano ha lasciato increduli i residenti e i passanti, alcuni dei quali hanno immortalato l’evento, come si può vedere nel video in calce.

I ‘diavoli di sabbia’ sono dei tornado di dimensioni molto ridotte, con un vortice che in genere non supera i 500 metri d’altezza. A differenza dei tornado, la loro origine è legata solo a correnti convettive e si presentano come una colonna di polvere e sabbia. Si tratta di un fenomeno comune nei luoghi desertici o comunque aridi. L’Italia non è nuova a questo tipo di fenomeno, dovuto al surriscaldamento del terreno secco.