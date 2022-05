L’eclissi lunare con l’Etna in eruzione: da Reggio Calabria una FOTO da guinnes

MeteoWeb

Le eruzioni dell’Etna non sono un fenomeno rarissimo, e le immagini del vulcano siciliano in attività con fontane e colate di lava immortalato in compagnia della luna a fare da cornice ad uno scenario particolarmente suggestivo sono numerose, quindi già note per quanto sempre belle e affascinanti come quelle realizzate da Alessandro Lo Piccolo nel luglio 2014.

E’ però molto più raro riuscire a fotografare l’Etna in eruzione insieme ad un’eclissi lunare: eppure la scorsa notte ci è riuscito Massimo Russo che all’alba, da Reggio Calabria, ha immortalato contemporaneamente l’incessante attività vulcanica etnea con l’eclissi che ha dato al nostro satellite un caratteristico colore rossastro (da qui il nome Luna di Sangue, o Blood Moon) a causa dell’atmosfera terrestre.

A Massimo Russo, che fa parte dello staff del rinomato Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, consigliamo di candidare la splendida fotografia ai principali concorsi internazionali indetti sui temi di natura e scienza: ha tutte le carte in regola per risultare vincente.