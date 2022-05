Elicottero precipita nell’Alessandrino: 4 feriti nelle campagne di Quargnento

MeteoWeb

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi nell’Alessandrino. Un elicottero finito è nelle campagne di Quargnento, secondo quanto riferisce il 118, intervenuto sul posto con l’elisoccorso e alcune ambulanze. Inizialmente sembrava che i quattro avessero riportato ferite lievi ma invece la loro entità è più grave, al punto che tre feriti sono in codice rosso. Una quarta persona è in codice giallo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’elicottero avrebbe avuto dei problemi subito dopo il decollo da una cascina di Quargnento. A bordo, vi erano il proprietario e pilota del velivolo, con due figli e la nuora.