Ellis Island e due fari tra i siti storici del New Jersey a rischio per l’innalzamento del mare

MeteoWeb

Il New Jersey, nel Nord-Est degli Stati Uniti, così com’è oggi è stato costruito nel corso di centinaia di anni dall’arrivo degli europei e prima ancora da migliaia di anni di insediamento dei Lenape. I ricordi del passato sono sparsi ovunque: lo stato ha più di 100.000 proprietà storiche, una in quasi ogni città. Ma con il cambiamento climatico che spinge l’acqua lungo la costa del New Jersey, i rischi di inondazioni e distruzione durante le tempeste stanno aumentando per il patrimonio del litorale dello stato.

L’aumento delle temperature sta minacciando i siti storici di tutto il New Jersey, da luoghi emblematici come Ellis Island a fari secolari che iniziano a sgretolarsi sotto l’impatto del cambiamento climatico. “Questo è ciò che stiamo cercando di salvare per le generazioni future, per preservarlo in modo che possano capire qual è la loro eredità e quanto sia speciale uno stato come il New Jersey”, ha detto Barton Ross, un ex presidente del gruppo di difesa del New Jersey.

La costa del New Jersey sta sperimentando alcuni dei più alti tassi di innalzamento dei mari della nazione, in parte perché la regione dell’Atlantico centrale è afflitta dalla subsidenza, ossia il cedimento del terreno. L’innalzamento del livello del mare rappresenta una grave minaccia per i resti tangibili del passato dello stato. Ci sono circa 2.500 siti storici che possono allagarsi quando le acque vicine raggiungono solo 60cm sopra l’alta marea media, secondo un rapporto del New Jersey Climate Change Resource Center pubblicato a gennaio. Con un innalzamento di 200cm sopra l’alta marea media, il numero di siti a rischio sale ad oltre 20.000.

Gli effetti sono già evidenti. Ogni anno, il gruppo di Ross pubblica un elenco dei 10 siti storici più a rischio del New Jersey. I rischi di inondazione, dovuti sia all’innalzamento del livello del mare che a forti tempeste, sono diventati costantemente un fattore sempre più importante nei criteri. “Abbiamo un paio di siti ogni anno che rientrano in questa categoria che necessitano di una sorta di mitigazione delle inondazioni o di qualche altro tipo di conservazione”, ha affermato Ross.

Ellis Island in pericolo

Ellis Island ha rappresentato la porta d’ingresso per l’America dal 1892 al 1954. Più di 12 milioni di immigrati, quasi tutti dall’Europa, sono stati esaminati da funzionari doganali federali nel piccolo pezzo di terra ora diviso tra New Jersey e New York nel porto di New York. Oggi, le famiglie negli Stati Uniti fanno risalire le loro radici a Ellis Island. Il governo federale ha smesso di utilizzare Ellis Island come centro di immigrazione nel 1954 e la struttura è caduta in rovina fino a quando non è stata aggiunta al Monumento Nazionale della Statua della Libertà nel 1965. È stata riaperta al pubblico nel 1990. La Great Hall è stata restaurata come museo, attirando circa 4 milioni di visitatori ogni anno prima della pandemia di Covid.

Al giorno d’oggi, la più grande minaccia per Ellis Island non è la mancanza di investimenti o di attenzione pubblica: è l’acqua che la circonda. L’isola è già afflitta da inondazioni regolari. Entro la metà del secolo, le inondazioni potrebbero raggiungere le strutture del sito più volte all’anno ed entro la fine del secolo potrebbero coprire l’intera isola più volte all’anno, secondo un’analisi di Climate Central.

“Fondamentale per la nostra storia collettiva”

La super tempesta Sandy ha rivelato l’entità dell’esposizione di Ellis Island quando ha colpito l’area quasi 10 anni fa. L’acqua è salita dal porto e ha inondato l’isola. Le porte e le finestre del vecchio edificio dei traghetti sono esplose e i seminterrati intorno al sito si erano riempiti d’acqua. Le opere storiche nell’edificio erano state conservate al piano superiore, il che le ha tenute al sicuro nell’immediato. Ma Sandy ha distrutto i sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata di Ellis Island, lasciando quelle opere esposte a temperature e umidità incontrollate. Dopo la tempesta, un team di specialisti museali del National Park Service ha imballato le opere dell’isola e le ha spedite in Maryland. È servito un anno prima che Ellis Island riaprisse al pubblico dopo Sandy e quasi tre anni perché tutte le opere venissero restituite.

“Ellis Island è fondamentale per la nostra storia collettiva“, ha affermato Erin Dempsey, che guida gli sforzi di conservazione culturale del National Park Service sull’isola. “Per così tante persone, Ellis Island vive nelle loro menti, nella loro storia familiare e aleggia sulla nostra identità culturale come popolo americano. Quindi penso che gli impatti su Ellis Island hanno davvero effetti ad ampio raggio su tante persone”.

Per proteggersi dalla prossima tempesta, il National Park Service ha lanciato un piano da 50 milioni di dollari per rendere Ellis Island più resiliente. Ciò include l’elevazione di infrastrutture critiche, che devono essere tutte operative per proteggere le opere conservate nel parco.

La storia di due fari: Barnegat ed East Point

La lotta per impedire la scomparsa del faro di East Point nella contea di Cumberland è stata lunga e difficile e si unisce a quella per il faro di Barnegat, una popolare località turistica all’estremità settentrionale dell’isola di Long Beach, sulla costa atlantica, minacciata dall’innalzamento del livello del mare.

Barnegat e East Point sono due dei più antichi fari dello stato ancora in funzione. East Point fu illuminato per la prima volta nel 1849 e Barnegat nel 1859. Entrambe le strutture furono originariamente costruite a centinaia di metri dall’acqua, ma l’erosione naturale e l’innalzamento del livello del mare hanno ridotto quei margini a pochi passi. Nel 1957, il terreno intorno a Barnegat è stato trasformato in parco statale e nel 1971 il faro è stato aggiunto al Registro nazionale dei luoghi storici. Dalla fine degli anni ’80, Barnegat e il terreno circostante sono stati restaurati e ricostruiti con milioni di dollari statali e federali per salvarli dagli effetti dell’età e dall’invasione del mare. Barnegat sta già affrontando almeno l’1% di possibilità di allagamenti ogni anno. Tale possibilità aumenta ad almeno il 10% ogni anno entro il 2040 e, entro il 2060, il faro dovrà affrontare un rischio annuo cronico di inondazioni, secondo l’analisi di Climate Central.

Per quanto riguarda East Point, da quando la Maurice River Township Historical Society si è occupata della sua manutenzione 50 anni fa, volontari hanno condotto una battaglia per il riconoscimento con il Dipartimento per la protezione ambientale (DEP) del New Jersey, proprietario del faro e dei suoi terreni. A quel tempo, rispetto ad altri fari storici dello stato, il Dipartimento ha fatto poco per proteggere East Point dall’erosione resa grave dalla combinazione del cedimento naturale del suolo e dell’accelerazione dell’innalzamento del livello del mare. E gli effetti si sono fatti sentire anche di recente, quando la mancanza di sostegno ha bloccato un progetto per la costruzione di un terrapieno. Lo storico faro East Point è già a rischio di inondazioni croniche, con una probabilità del 99% di almeno un’inondazione all’anno.

Sforzi di conservazione iniqui

Sara Bronin, Professoressa della Cornell University, afferma che tutta una serie di rischi naturali minaccia sempre più i siti storici. “Se East Point ottenesse anche a una piccola parte del supporto e delle infrastrutture nel corso degli anni che hanno visto a Barnegat, o Cape May, o uno qualsiasi degli altri fari, sarebbe davvero un bel posto turistico“, ha affermato. “Attualmente il modo in cui proteggiamo le proprietà storiche è una specie di mosaico con i funzionari locali, statali e federali, che guardano alla questione ognuno da un’angolazione diversa, senza coordinarsi“, ha aggiunto.

Ciò può portare a sforzi di conservazione iniqui di fronte ai cambiamenti climatici. Nel 1971, per esempio, lo stesso anno in cui Barnegat divenne un luogo storico riconosciuto a livello federale, 130km a sud, East Point fu quasi distrutto da un incendio. A quel punto, il faro era stato abbandonato da decenni ma l’incendio ha ispirato la Maurice River Historical Society a spingere per la ristrutturazione della struttura. Nel 1995, East Point è stato aggiunto al National Register of Historic Places, e solo nel 1998 è stato completato un restauro esterno da uno sforzo volontario guidato dalla Maurice River Historical Society. Nel 2019, lo stato ha tentato di affrontare il terribile problema dell’erosione di East Point con un “geotube” sintetico riempito di sabbia lungo la costa. Il progetto doveva essere una soluzione temporanea, ma quasi immediatamente le mareggiate lo hanno distrutto.

Di recente c’è stata una buona notizia. Il DEP ha consentito al progetto del terrapieno di andare avanti. Nancy Patterson, Presidente della società storica locale che gestisce il pezzo di terra dove si trova il faro, pensa che le soluzioni provvisorie siano meglio di niente, ma ha in programma di continuare a lottare per soluzioni più sostanziali per preservare lo storico faro dall’innalzamento del livello del mare e dalle tempeste.