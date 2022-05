Ambiente, prorogata l’emergenza incendi per Sicilia e Sardegna

MeteoWeb

Il Consiglio dei ministeri, riunitosi oggi, 17 maggio, alle ore 17:20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi e alla presenza del sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, ha deliberato, su proposta del presidente Mario Draghi, la proroga dello stato di emergenza, già deliberato, per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle regioni Sardegna e siciliana a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021. E’ stato inoltre deliberato l’ulteriore stanziamento di 14,080 milioni di euro, 10,4 milioni dei quali alla Regione autonoma della Sardegna e 3,68 milioni dei quali alla Regione siciliana. Lo comunica palazzo Chigi in una nota.