Emergenza ozono nella Valle del Messico

A causa di condizioni meteo che impediscono la dispersione dell’ozono, le autorità ambientali messicane hanno attivato l’emergenza ambientale atmosferica nell’area metropolitana del Valle del Messico.

In una dichiarazione, la Commissione Ambientale della Megalopoli (Came) del Messico ha ratificato il suo preavviso e ha ricordato che per oggi ci saranno restrizioni alla circolazione dei veicoli nella Valle del Messico dalle 05:00 alle 22:00. “Ciò è dovuto al fatto che, nel corso del pomeriggio, il sistema di alta pressione che sta interessando il centro del Paese, ha causato accumulo e scarsa dispersione dell’inquinante ozono e dei suoi precursori, a causa del rafforzamento della stabilità atmosferica,” ha affermato la Commissione in una nota. Inoltre, ha sottolineato che il vento è rimasto debole e prevalentemente diretto verso la zona sud-occidentale della Valle del Messico, oltre al fatto che la temperatura media massima oscillava tra i +29°C e i +30°C, condizioni che, combinate con un’intensa radiazione solare, favoriscono la formazione di elevate concentrazioni di ozono superiori a 154 ppb.

In precedenza, in un altro rapporto, la Came ha riferito che alle 15:00 ora locale (20:00 GMT) “sono state registrate concentrazioni massime di ozono superiori a 154 ppb presso le stazioni di monitoraggio di Cuajimalpa (160 ppb) e Santa Fe (157 ppb)“.