Energia, Draghi: “nostra dipendenza da Russia rischia di divenire sottomissione”

La guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica stanno spostando equilibrio e riformulando le carte in tavola. “Abbiamo finalmente affrontato, in Italia, la nostra dipendenza energetica dalla Russia che ora rischia di diventare sottomissione piuttosto che dipendenza“, ha dichiarato il premier Mario Draghi durante l’evento in memoria del professor Alberto Alesina e la presentazione dell’Alberto Alesina Young Economist Award, un fondo per borse di studio. “La risposta immediata – ha aggiunto – è che bisogna preparare un futuro per non dipendere più dalla Russia per il gas, utilizzando la globalizzazione e acquistandolo in altri Paesi come in Africa“.