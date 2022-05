Energia: l’ENEA sperimenta con successo la miscela metano-idrogeno per generare elettricità

MeteoWeb

AGATUR è l’impianto sperimentale in cui i ricercatori dell’ENEA hanno testato con successo una microturbina a gas per la generazione di energia elettrica, alimentata con una miscela di metano e idrogeno per simulare l’effetto dell’iniezione di idrogeno verde nella rete del gas in un contenuto variabile nel tempo. Gli esiti dei test effettuati presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma) – dove si sta costruendo la valle italiana dell’idrogeno – sono stati presentati in occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione delle Nazioni Unite.

“Questi risultati pongono l’ENEA all’avanguardia nella ricerca e sviluppo di tecnologie per la generazione e lo stoccaggio di energia basate sull’idrogeno verde, un vettore energetico che potrebbe essere fondamentale per la decarbonizzazione del sistema energetico italiano“, ha sottolineato Giorgio Graditi, Direttore del ENEA Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. “L’idrogeno verde, infatti, potrebbe fungere da sistema di accumulo del surplus di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili“, ha affermato Graditi.

“Lo scopo del test era dimostrare l’operatività della microturbina a gas Turbec T100 da 100kW, in regime di fuel-flessibilità, ovvero alimentata con un mix di gas naturale e idrogeno a composizione variabile nel tempo“, ha spiegato Giuseppe Messina dell’ENEA Engineering di Processi e Sistemi per il Laboratorio di Decarbonizzazione Energetica, che ha coordinato le prove. “Questo regime simula la variabilità del contenuto di idrogeno nel gas di rete associato alle fluttuazioni combinate della produzione di idrogeno verde tramite l’elettrolisi e la domanda giornaliera di elettricità“, ha affermato Messina.

In accordo con gli obiettivi fissati nel Piano Triennale della Ricerca 2019-2021 della Ricerca del Sistema Elettrico, le prove hanno previsto l’introduzione di idrogeno fino all’11% in volume, traguardo largamente superato, fino al funzionamento stabile di la microturbina a gas con una miscela di idrogeno al 45%. I test sono stati condotti in collaborazione con Air Liquide – multinazionale francese con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’idrogeno – che ha progettato, realizzato e installato il sistema di decompressione e controllo utilizzato per alimentare la turbina.

I ricercatori dell’ENEA hanno dotato l’impianto AGATUR (Advanced GAs Turbine Rising) di un sistema di stoccaggio dell’idrogeno e di un sistema di alimentazione che alimenta la microturbina a gas con portate di idrogeno variabili nel tempo. Inoltre, la variazione temporale del contenuto di idrogeno è programmabile in modo da indurre sulla microturbina gas stress termomeccanico, instabilità di combustione e carico di emissione (in primis ossidi di azoto) associati al funzionamento in modalità fuel-flessibile, ovvero gas-idrogeno. “Queste condizioni sono questioni di frontiera nello sviluppo tecnologico delle turbine a gas alimentate con livelli di idrogeno compresi tra lo zero e il 100% nel contesto della transizione energetica. I settori che potrebbero ridurre il loro impatto sull’ambiente sono vari, tra cui la produzione di energia elettrica e i servizi di supporto alla stabilizzazione della rete elettrica, il trasporto navale e le stazioni di compressione dei gasdotti“, ha sottolineato Eugenio Giacomazzi, responsabile del Laboratorio ENEA “Ingegneria dei processi e Sistemi per la Decarbonizzazione Energetica”.

“Grazie a questi risultati e ad una filiera industriale pronta a raccogliere la sfida, l’Italia potrebbe posizionarsi strategicamente in tutti i settori di riferimento della filiera dell’idrogeno, dalla produzione alla logistica, dai trasporti agli usi finali nei settori della mobilità industriale e edifici residenziali. L’impegno previsto dal PNRR con un investimento di 3,6 miliardi di euro è un’ulteriore prova del percorso intrapreso per favorire la creazione di un’economia nazionale a idrogeno“, ha concluso Graditi.