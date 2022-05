Energia, Russia e Serbia rafforzano i legami: a Belgrado ulteriori forniture di gas

MeteoWeb

I presidenti russo e serbo, Vladimir Putin e Aleksandar Vucic, hanno discusso telefonicamente della situazione in Ucraina e dello sviluppo degli eventi in Kosovo. Lo ha reso noto il Cremlino. I due presidenti “hanno confermato l’intenzione reciproca di rafforzare costantemente il partenariato strategico tra Russia e Serbia sulla base di legami stretti tra i popoli due popoli“. In merito al tema dell’energia “le parti hanno discusso in modo sostanziale l’agenda essenziale delle relazioni bilaterali e hanno convenuto, in particolare, che la Russia avrebbe continuato a fornire ininterrotte forniture di gas alla naturale“, secondo quanto riportato dal Ria Novosti.