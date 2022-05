Eruzioni vulcaniche catastrofiche hanno modellato il paesaggio marziano

MeteoWeb

Un tipo di roccia insolito individuato da due rover su Marte potrebbe indicare che il paesaggio marziano è stato modellato da eruzioni vulcaniche estremamente violente. La regione di Nili Fossae, che comprende il cratere Jezero che il rover Perseverance della NASA sta attualmente esplorando, è piena di roccia contenente il minerale vulcanico olivina. Lo stesso substrato roccioso ricco di olivina è stato trovato anche al cratere Gusev, dove il rover Spirit della NASA ha vagato fino al termine delle operazioni nel 2010. Il collegamento tra le regioni non era stato stabilito fino ad ora, grazie ad un team guidato dal geologo planetario Steve Ruff della Arizona State University. I ricercatori hanno esaminato i dati di più rover per confermare le somiglianze geologiche, che indicano che le rocce locali potrebbero essersi formate a partire da processi simili. In seguito gli scienziati hanno confrontato le immagini di Spirit della roccia del cratere Gusev con le immagini delle rocce della Terra.

“Quello è stato un momento ‘eureka’,” ha affermato Ruff. “Ho osservato lo stesso tipo di composizione delle rocce del cratere Gusev in un tipo molto specifico di roccia vulcanica trovata qui sulla Terra“.

La roccia è l’ignimbrite, che viene creata dalla cenere, dalla pomice e dai flussi piroclastici di potenti eruzioni vulcaniche. “Nessuno aveva precedentemente suggerito l’ignimbrite come spiegazione del substrato roccioso ricco di olivina su Marte,” ha spiegato Ruff. “E’ possibile che questo sia il tipo di roccia su cui il rover Perseverance ha camminato e dove ha raccolto campioni nell’ultimo anno“.

Sebbene i ricercatori abbiano a lungo teorizzato che il vulcanismo fosse responsabile della produzione dell’area Nili Fossae (l’olivina è un minerale vulcanico), l’identificazione dell’ignimbrite, se confermata, potrebbe indicare che le eruzioni sono state più catastrofiche di quanto si pensasse in precedenza.

“Immaginate una nuvola avvolgente di gas caldi e cenere e pomice quasi fuse che scorrono attraverso il paesaggio per dozzine di km e si accumulano in strati spessi metri in pochi giorni,” ha detto Ruff a proposito delle eruzioni che hanno prodotto questo tipo di roccia sulla Terra.

Per confermare la presenza di ignimbrite su Marte, gli scienziati affermano che dovranno studiare le rocce in un laboratorio terrestre, un altro argomento a favore della prevista missione Mars Sample Return per riportare i campioni di Perseverance sulla Terra.

I risultati saranno pubblicati su Icarus a luglio.