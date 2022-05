ESA: a fine giugno si decide sulla passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti

MeteoWeb

L’astronauta Samantha Cristoforetti potrebbe compiere una attivita’ extra-veicolare, più comunemente conosciuta come passeggiata spaziale, durante la sua missione Minerva a bordo della Stazione Spaziale internazionale (ISS), dove si trova dal 28 aprile scorso. La decisione ufficiale potrebbe arrivare a fine giugno, secondo quanto ha dichiarato all’ANSA il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher, dal forum economico di Davos.

“Potrebbero esserci due attivita’ extra-veicolari, ma al momento non sono ancora state confermate“, ha detto il direttore generale dell’ESA, di cui fa parte Cristoforetti. Gli astronauti potrebbero affrontare queste passeggiate spaziali indossando le tute russe, considerando che al momento sia la NASA che l’ESA hanno sospeso l’utilizzo delle tute Emu (Extra-Vehicular Mobility Unit) per le regolari attivita’ extraveicolari all’esterno della ISS. La decisione e’ stata presa in attesa dei risultati delle indagini avviate per capire le cause della perdita di acqua avvenuta nella tuta Emu dell’astronauta dell’ESA Matthias Maurer.

L’addestramento di Samantha Cristoforetti e’ avvenuto con le tute russe Orlan e, teoricamente, per l’astronauta italiana potrebbe esserci una possibilita’ di fare comunque una passeggiata spaziale.