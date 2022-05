Scivola e precipita per 100 metri: escursionista muore nel Bellunese

MeteoWeb

Un escursionista è morto dopo essere precipitato dal Picco di Roda, nel Bellunese. Era stato lo stesso escursionista a chiamare il 118 dicendo di essere caduto, di essersi fatto male e che stava scivolando. L’uomo poi non ha più risposto alle chiamate della Centrale, che cercava di localizzarlo.

Da una prima ipotesi, sembra che l’escursionista si trovasse in prossimità della cima, quando ha perso l’equilibrio scivolando lungo la ripida parete laterale, da dove ha lanciato l’allarme; poi sarebbe ruzzolato tra le rocce, perdendo la vita. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha avviato il sorvolo, individuando il corpo senza vita dell’uomo sotto un salto di roccia, un centinaio di metri più basso del sentiero di cresta.

Sbarcato con un verricello di 60 metri, il tecnico di elisoccorso ha attrezzato una corda fissa, in attesa dell’arrivo di due soccorritori di Pieve di Cadore, imbarcati dall’ eliambulanza in supporto alle operazioni. Il corpo è stato poi trasportato al campo di calcio di Nebbiù, per essere affidato al carro funebre.