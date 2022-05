Al via oggi una delle più grandi esercitazioni NATO nella storia dei Paesi baltici

MeteoWeb

E’ in programma oggi l’avvio di una delle più grandi esercitazioni NATO nella storia dei Paesi baltici: nome in codice “Hedgehog“. Secondo quanto riporta la BBC, le esercitazioni si svolgeranno in Estonia per le prossime due settimane e coinvolgeranno 15mila soldati da 10 Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti e gli attuali non-membri Finlandia e Svezia, che si apprestano a presentare la domanda di adesione all’Alleanza.

Si tratta di operazioni pianificate molto prima dell’invasione russa dell’Ucraina, nonostante si svolgano in un momento di particolare tensione tra la NATO e la Russia. Nel contesto attuale, certamente assumono significato per i Paesi baltici, in quanto finalizzate a testare le capacità di rispondere a incursioni da parte di forze nemiche.