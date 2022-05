Forte esplosione a Cuba: distrutto l’hotel Saratoga all’Avana | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’esplosione, avvenuta alle 10:50 di oggi, ora locale, ha distrutto l’hotel Saratoga all’Avana Vecchia, a Cuba. L’edificio residenziale posto di fianco all’hotel è gravemente danneggiato, una scuola vicina ha perso porte e finestre ed è stato necessario evacuarlo dato che al momento dello scoppio erano in corso le lezioni. Un piccolo negozio al piano terra dell’hotel è stato letteralmente ridotto in cenere.

L’esplosione potrebbe essere avvenuta mentre il gas liquefatto veniva trasferito da un camion e si pensa ci siano “possibili perdite di vite umane“: si parla in effetti di decine di vittime, sebbene ancora siano stati individuati 5 morti e 25 feriti, ma si tratta di un bilancio “preliminare”. Gli ospedali che accolgono i feriti sono Hermanos Almeijeiras, Calixto García, Manuel Fajardo e Miguel Enríquez. La sicurezza di Stato, intanto, ha dispiegato uomini e mezzi per cercare di allontanare dal luogo le centinaia di spettatori che stavano affollando il Parque de la India e diversi residenti della zona hanno riferito che il servizio Internet si è improvvisamente interrotto.

La zona è una delle più trafficate dell’Avana, con diverse fermate di autobus e un continuo movimento di persone, molte delle quali turisti. Intorno all’edificio interessato, inoltre, sono presenti numerosi immobili che versano in pessime condizioni. La detonazione ha raggiunto locali situati a diversi isolati di distanza, come in Monte Street, dove sono stati osservati vetri rotti. Dagli alti edifici di Nuevo Vedado, nel comune di Plaza de la Revolución, dove si sentiva forte il rumore, si vedevano le fiamme e il fumo, vicino alla baia della capitale. Immediatamente nella zona sono suonate le sirene dei vigili del fuoco e dei mezzi militari.

Sui social circolano le immagini del fumo provocato dall’esplosione, non vi sono ancora dati certi sul numero di morti e dispersi, ma si temono numerosi morti dato che l’hotel, secondo quanto si apprende minuto per minuto, il Saratoga risulta completamente distrutto.

L’Hotel Saratoga, fondato nel 1933, è uno degli hotel più emblematici della città. Situato in un edificio del 19° secolo, è stato restaurato l’ultima volta nel 2005 ed è classificato con cinque stelle. Decorato in stile art déco, vi hanno soggiornato numerose personalità che hanno visitato l’isola, come Madonna, Beyoncé e alti funzionari di altri paesi.

L’hotel, fortunatamente, era chiuso da due anni a causa delle restrizioni legate al Covid. Nel frattempo erano stati portati avanti lavori di ristrutturazione. L’apertura della nuova stagione era in programma martedì 10 maggio. E’ quanto si legge sull’account Instagram dell’hotel di lusso che si trova nel cuore dell’Avana. L’esplosione, secondo il governo cubano, sarebbe dovuto a un incidente avvenuto durante il travaso di gas liquido da un camion, parcheggiato di fronte all’ingresso dell’albergo.

Articolo in fase di aggiornamento